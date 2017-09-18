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В Ивацевичском районе 80-летняя женщина пошла за коровой в кукурузное поле и заблудилась
19.09.2017 12:54 — Новости Общества | Tut.by
14 сентября в агрогородке Оброво, Ивацевичского района искали 80-летнюю пенсионерку, которая пошла за коровой в кукурузное поле. Об этом
Бабушка вышла встречать свою буренку, которая возвращалась со стадом после выпаса. По дороге корова свернула в кукурузное поле, бабушка — за ней. Животное смогло выйти из «кукурузного лабиринта», а пенсионерка — нет. Ее всю ночь разыскивали местные жители, спасатели и милиция и нашли только под утро. Обессилевшая пожилая женщина сидела на берегу мелиоративного канала.
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Всю ночь женщина продила по полю в поисках выхода.
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