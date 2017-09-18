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Лукашенко поддержал проведение свадеб и банкетов в агроусадьбах
19.09.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Александр Лукашенко поддержал возможность для агроусадеб оказывать дополнительные услуги, такие как свадьбы, банкеты, юбилеи. Об этом он заявил о вторник, во время встречи с министром экономики Владимиром Зиновским. Доклад министра был посвящен вопросам совершенствования агроэкотуризма.
© Sputnik/ Артем Бордовский
"Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. Но запрещали проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят", — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил важность развития в Беларуси агроэкотуризма. "Это хорошо, что мы дали возможность людям, особенно на селе, в маленьких городах, в хороших местах заниматься этой деятельностью и получать для семьи определенные доходы, ведь в основном это семейный бизнес", — отметил Глава государства.
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Глава государства уверен, что агроэкотуризм – хорошая возможность для развития семейного бизнеса в маленьких городах и особенно на селе.
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