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"Не ищите политический подтекст". Ксендз - о фресках с "Путиным" и "Обамой" в витебском костеле
19.09.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Витебский костел Святого Антония сейчас, наверное, самый известный католический храм в Беларуси. В интернет недавно попало фото необычной фрески на его стене: люди, очень похожие на российского президента Владимира Путина, экс-лидера США Барака Обаму и лидера буддийских монахов Далай-ламу, приносят дары новорожденному Иисусу. Настоятель храма ксендз Вячеслав Барок объяснил читателям TUT.BY значение росписей и попросил не искать в них какой-то политический подтекст.
Росписи в витебском костеле, которые «взорвали» интернет, сделал член Белорусского союза художников Владимир Кондрусевич. Ему 41 год, живет в Минске. Окончил Белорусскую государственную академию искусств, стажировался в Германии и Италии. Работает в традиционной фресковой технике — делает роспись по сырой штукатурке. Персональные выставки художника проходили в Беларуси, Германии, Швейцарии, Польше.
— Сюжеты, которые мы сегодня видим во внутреннем убранстве костела, — это наша совместная работа с Владимиром Кондрусевичем. Перед тем, как начать рисовать, он, конечно же, озвучил свой замысел, показал эскизы, — объясняет настоятель костела Вячеслав Барок. — Главная идея этих росписей — отразить то, что происходит в современном мире, показать борьбу между добром и злом. И мы видим, что там, где есть Христос, свет побеждает тьму.
На стене слева от алтаря — пять фресок. Они все необычны, но, пожалуй, самая неординарная — та, что по центру. На ней — сюжет поклонения волхвов и нищих новорожденному Иисусу.
Перед Девой Марией и младенцем, стоя на коленях, раскладывает фрукты человек, похожий на Владимира Путина. Чуть позади склонились в полупоклоне мужчины, похожие на Барака Обаму и Далай-ламу. За ними — православный иерарх и офицер милиции. Однако поклониться младенцу Иисусу пришли не только сильные мира сего, но и простые люди, бедняки. На заднем плане фрески — за дверями хлева, где родился Христос, — стоят не коровы и овечки, а трактор «Беларус».
— Вы тоже видите здесь конкретных политиков? — спрашивает настоятель костела.
— Да, мне кажется, они достаточно узнаваемы.
— На самом деле это условные фигуры. Я против того, чтобы персонажей этой росписи называли поименно. Если кто-то видит здесь черты определенных людей — что ж, так у художника получилось. Но такой идеи — изобразить реальных людей — не было. Поэтому ошибочно искать здесь политический подтекст. Эта роспись напоминает нам о евангельском событии — поклонении младенцу Иисусу трех мудрецов. И персонажи на ней символически олицетворяют сильных мира сего. Фреска демонстрирует, что власть, которая находится в руках человека, — государственная или религиозная — условна. Настоящую власть имеет только Христос.
Еще одна роспись посвящена мечте витебских католиков во главе с епископом Олегом Буткевичем
— В этом сюжете можно узнать современный Витебск. Это центр города, улица возле ратуши. Ее участок обнесен забором, на нем даже есть паспорт объекта с надписью «Костел Святого Антония Падуанского». За оградой — экскаватор. Можно, сказать эта фреска пророческая: костел, построенный нашими предками, будет восстановлен, — уверен собеседник. — Верующие об этом искренне молятся. Это наша обязанность по возвращению исторической правды. Проект поддерживают городские и областные власти. Нужно еще получить разрешение на строительство на уровне президента.
Привлекает внимание и центральная роспись, над алтарем.
— Слева — библейские персонажи во главе с Божьей Матерью, а справа — современные люди. И мы видим, как они реагируют на приход Христа.
Одни ангелы на этой росписи с крыльями, а другие — музыканты, играют на саксофоне, бас-гитаре.
— Когда у меня спрашивают, а могут ли быть такие ангелы, я отвечаю: «Я не видел, как они выглядят, но если кто-то видел и имеет силу меня поправить, то пожалуйста», — улыбается ксендз Вячеслав Барок.
В костеле есть серия икон «Крестовый путь». Они сделаны в необычной технике: по старой ржавой металлической пластине идет роспись золотом.
Владимир Кондрусевич расписал также костелы в Полоцке и Россонах. Так, в россонском храме показана трагедия 1937 года — священника ведут на расстрел люди в форме НКВД.
С другими работами художника можно познакомиться
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На одной из фресок - люди, очень похожие на Владимира Путина, Барака Обаму и Далай-ламу, приносят дары новорожденному Иисусу.
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