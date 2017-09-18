Витебский костел Святого Антония сейчас, наверное, самый известный католический храм в Беларуси. В интернет недавно попало фото необычной фрески на его стене: люди, очень похожие на российского президента Владимира Путина, экс-лидера США Барака Обаму и лидера буддийских монахов Далай-ламу, приносят дары новорожденному Иисусу. Настоятель храма ксендз Вячеслав Барок объяснил читателям TUT.BY значение росписей и попросил не искать в них какой-то политический подтекст.



Роспись, изображающая библейскую сцену поклонения волхвов и нищих младенцу Иисусу.

Росписи в витебском костеле, которые «взорвали» интернет, сделал член Белорусского союза художников Владимир Кондрусевич. Ему 41 год, живет в Минске. Окончил Белорусскую государственную академию искусств, стажировался в Германии и Италии. Работает в традиционной фресковой технике — делает роспись по сырой штукатурке. Персональные выставки художника проходили в Беларуси, Германии, Швейцарии, Польше.

— Сюжеты, которые мы сегодня видим во внутреннем убранстве костела, — это наша совместная работа с Владимиром Кондрусевичем. Перед тем, как начать рисовать, он, конечно же, озвучил свой замысел, показал эскизы, — объясняет настоятель костела Вячеслав Барок. — Главная идея этих росписей — отразить то, что происходит в современном мире, показать борьбу между добром и злом. И мы видим, что там, где есть Христос, свет побеждает тьму.



Настоятель костела Святого Антония Падуанского Вячеслав Барок

На стене слева от алтаря — пять фресок. Они все необычны, но, пожалуй, самая неординарная — та, что по центру. На ней — сюжет поклонения волхвов и нищих новорожденному Иисусу.

Перед Девой Марией и младенцем, стоя на коленях, раскладывает фрукты человек, похожий на Владимира Путина. Чуть позади склонились в полупоклоне мужчины, похожие на Барака Обаму и Далай-ламу. За ними — православный иерарх и офицер милиции. Однако поклониться младенцу Иисусу пришли не только сильные мира сего, но и простые люди, бедняки. На заднем плане фрески — за дверями хлева, где родился Христос, — стоят не коровы и овечки, а трактор «Беларус».





— Вы тоже видите здесь конкретных политиков? — спрашивает настоятель костела.

— Да, мне кажется, они достаточно узнаваемы.

— На самом деле это условные фигуры. Я против того, чтобы персонажей этой росписи называли поименно. Если кто-то видит здесь черты определенных людей — что ж, так у художника получилось. Но такой идеи — изобразить реальных людей — не было. Поэтому ошибочно искать здесь политический подтекст. Эта роспись напоминает нам о евангельском событии — поклонении младенцу Иисусу трех мудрецов. И персонажи на ней символически олицетворяют сильных мира сего. Фреска демонстрирует, что власть, которая находится в руках человека, — государственная или религиозная — условна. Настоящую власть имеет только Христос.



Роспись, посвященная планам восстановления исторического костела Святого Антония Падуанского в центре города. На ней изображены как современные люди — горожане, которые спешат по своим делам, так и святой Антоний, который укрывает от дождя спящего младенца Иисуса.

Еще одна роспись посвящена мечте витебских католиков во главе с епископом Олегом Буткевичем восстановить исторический костел Святого Антония Падуанского в центре города, напротив ратуши. Этот храм, построенный в Витебске в середине XVIII века итальянским архитектором Иосифом Фонтана, был замечательным архитектурным произведением позднего барокко. Во время Великой Отечественной башни костела пострадали, снесли здание в 1961-м.

— В этом сюжете можно узнать современный Витебск. Это центр города, улица возле ратуши. Ее участок обнесен забором, на нем даже есть паспорт объекта с надписью «Костел Святого Антония Падуанского». За оградой — экскаватор. Можно, сказать эта фреска пророческая: костел, построенный нашими предками, будет восстановлен, — уверен собеседник. — Верующие об этом искренне молятся. Это наша обязанность по возвращению исторической правды. Проект поддерживают городские и областные власти. Нужно еще получить разрешение на строительство на уровне президента.



Роспись над алтарем

Привлекает внимание и центральная роспись, над алтарем.

— Слева — библейские персонажи во главе с Божьей Матерью, а справа — современные люди. И мы видим, как они реагируют на приход Христа.

Одни ангелы на этой росписи с крыльями, а другие — музыканты, играют на саксофоне, бас-гитаре.

— Когда у меня спрашивают, а могут ли быть такие ангелы, я отвечаю: «Я не видел, как они выглядят, но если кто-то видел и имеет силу меня поправить, то пожалуйста», — улыбается ксендз Вячеслав Барок.



Фреска, которая изображает сцену убийства униатского епископа, архиепископа Полоцкого Иосафата Кунцевича в Витебске во время восстания в 1623 году. В католической церкви — мученик и святой. За это преступление Витебск на некоторое время лишили магдебургского права.



«В 1832 году по территории сегодняшней Беларуси прокатилась волна по закрытию католических монастырей. Это была месть русского царя Николая І за то, что у нас было освободительное движение. На росписи мы видим русских солдат и монахов-бернардинцев, которых выгнали из Витебска», — объясняет ксендз Вячеслав.



«Есть документы, которые свидетельствуют о том, что в 986 году в Полоцк прибыл легендарный христианский миссионер Торвальд Путешественник , чтобы крестить город. Эта роспись также является попыткой вспомнить свои исторические корни», — считает настоятель костела.

В костеле есть серия икон «Крестовый путь». Они сделаны в необычной технике: по старой ржавой металлической пластине идет роспись золотом.



Освящение костела Святого Антония в Витебске возглавил епископ Витебский Олег Буткевич, июнь 2017 года. Справа на стене — серия икон «Крестовый путь».

Владимир Кондрусевич расписал также костелы в Полоцке и Россонах. Так, в россонском храме показана трагедия 1937 года — священника ведут на расстрел люди в форме НКВД.

С другими работами художника можно познакомиться здесь , а о моде на фрески в витебских костелах читайте по этой ссылке .



Роспись в россонском костеле Святого Иосафата Кунцевича. Фото: freski.piligrymka.by

Справка TUT.BY Приход Святого Антония зарегистрировали в Витебске в 2001 году. Через год под здание костела отдали бывший Дом культуры общества глухих на улице Гагарина, 46а, который находился в запущенном состоянии. Реконструкция здания продолжается и сейчас. Готов пока только сам костел, а в других залах — где разместятся помещения культурно-религиозного центра, работы еще идут. В июне 2017 года костел освятил епископ Витебский Олег Буткевич, который долгое время был его настоятелем.



Костел Святого Антония на улице Гагарина в Витебске