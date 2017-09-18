Два экс-главбуха из Шумилино обманули налоговые инспекции более чем на 520 тысяч рублей

Двух главных бухгалтеров двух предприятий из Шумилино обвиняют в совершении налоговых преступлений. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

54-летний главный бухгалтер шумилинского предприятия, выпускающего подакцизную продукцию, с января 2014 года по март 2016-го внес в налоговые декларации по акцизам ложные сведения об объемах реализованных товаров. Эти документы затем он предоставил в налоговую инспекцию. Ущерб государству составил более 313 тысяч рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов путем внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

Такое же обвинение предъявили главному бухгалтеру совместного общества с ограниченной ответственностью в Шумилино. 41-летняя женщина также внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации. Ущерб государству — более 207 тысяч рублей.

Материалы уголовных дел переданы в суд.