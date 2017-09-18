Суд оставил приговор Донату Скакуну без изменений: 8 лет колонии

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси оставила в силе приговор минскому школьнику Донату Скакуну, которому в апреле текущего года было назначено 8 лет лишения свободы, сообщила Sputnik во вторник пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.



© Sputnik / Виктор Толочко Верховный суд начал рассматривать дело Доната Скакуна

Сегодня Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летнего минского гимназиста, приговор суда первой инстанции оставлен без изменений. С момента оглашения приговор вступил в законную силу.

"19 сентября 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 7 апреля 2017 года в отношении данного лица оставлен без изменения, а апелляционные жалобы защитников обвиняемого, а также законного представителя обвиняемого — без удовлетворения", — сообщила Ляскова.

Для того, чтобы рассмотреть данное дело, Верховному суду понадобилось несколько часов — судебное заседание началось в 09:30, и в 12:55 уже была оглашена резолютивная часть приговора, в соответствии с которой несовершеннолетний школьник должен провести 8 лет в воспитательной колонии.

На заседании, которое прошло за закрытыми дверями, присутствовал отец обвиняемого как законный представитель несовершеннолетнего, два адвоката, а также адвокат потерпевшей учительницы. Доната не привезли на судебное заседание, потерпевшая на заседание не пришла.

Как ранее сообщал Sputnik, Мингорсудом обвиняемый Скакун был признан виновным в покушении на убийство , совершенное с особой жестокостью, лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Ему 7 апреля 2017 года на основании ч. 1 ст. 14 и п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в воспитательной колонии.

В настоящее время признанный виновным в покушении на убийство учительницы Донат Скакун находится в СИЗО на улице Володарского в Минске, с момента оглашения приговора Минским городским судом 7 апреля 2017 года ему 1 раз дали свидание с родителями.