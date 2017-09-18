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Женщина в Молодечно забыла на лавке $14,5 тыс., деньги нашлись в мусорке

19.09.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен – Sputnik. Сотрудники милиции в Молодечно помогли местной жительнице найти 14,5 тысячи долларов США, которые женщина забыла у дома на скамейке, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на Молодечненский РОВД.

Женщина в Молодечно забыла на лавке ,5 тыс., деньги нашлись в мусорке
© Sputnik/
Мужчина в Минске из-за ошибки кассира получил лишние $1 тыс.

Курьезный случай произошел в райцентре 8 сентября: супруги, отправляясь на дачу, оставили у своего дома сумку с личными вещами и крупной суммой.

По информации милиции, хватились пропажи уже на даче, женщина позвонила в правоохранительные органы. Сотрудники РОВД прибыли к дому, но ничего не нашли.

Впоследствии в одном из мусорных баков были обнаружены разбросанные вещи, а также коробка с долларами. При этом сама сумка пропала.

По данным РОВД, женщина в заявлении написала, что пропавшая сумка ценности для нее не представляет и искать ее похитителя не нужно.

 
Теги: Минск
 
 
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Из всех вещей, которые дачница оставила возле дома, пропала только дешевая хозяйственная сумка.

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