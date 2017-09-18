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Женщина в Молодечно забыла на лавке $14,5 тыс., деньги нашлись в мусорке
19.09.2017 13:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Сотрудники милиции в Молодечно помогли местной жительнице найти 14,5 тысячи долларов США, которые женщина забыла у дома на скамейке, сообщил ресурс "
Курьезный случай произошел в райцентре 8 сентября: супруги, отправляясь на дачу, оставили у своего дома сумку с личными вещами и крупной суммой.
По информации милиции, хватились пропажи уже на даче, женщина позвонила в правоохранительные органы. Сотрудники РОВД прибыли к дому, но ничего не нашли.
Впоследствии в одном из мусорных баков были обнаружены разбросанные вещи, а также коробка с долларами. При этом сама сумка пропала.
По данным РОВД, женщина в заявлении написала, что пропавшая сумка ценности для нее не представляет и искать ее похитителя не нужно.
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Из всех вещей, которые дачница оставила возле дома, пропала только дешевая хозяйственная сумка.
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