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Сердце будет: власти Минска согласовали мурал аргентинского художника
19.09.2017 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Аргентинский художник Франческо Босолетти продолжает работу над проектом мурала на стене одного из домов в районе Немиги, Мингорисполком согласовал граффити.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Есть согласование. Спасибо героическим усилиям администрации Октябрьского района и лично Александру Астаповичу", – рассказали организаторы проекта Urban Myths.
Вчера аргентинского художника Босолетти задержали во время работы над муралом и доставили в РОВД для установления личности. Такие действия власти предприняли потому, что аргентинец начал работу прежде, чем проект был согласован городскими властями. Вскоре Босолетти отпустили, и он продолжил работу.
По задумке граффитиста, на стене дома появится бьющееся сердце в цветовой инверсии – как если посмотреть на пленочный негатив.
Организаторы проекта Urban Myths приглашают художников из разных стран с тем, чтобы они в ходе бесед с горожанами решили, какие ассоциации вызывает город и изобразили их в мурале.
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Художник Франческо Босолетти планирует изобразить белорусскую столицу в виде бьющегося сердца.
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