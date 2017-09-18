Сердце будет: власти Минска согласовали мурал аргентинского художника

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Аргентинский художник Франческо Босолетти продолжает работу над проектом мурала на стене одного из домов в районе Немиги, Мингорисполком согласовал граффити.



© Sputnik / Виктор Толочко Аргентинского художника отпустили из РОВД

"Есть согласование. Спасибо героическим усилиям администрации Октябрьского района и лично Александру Астаповичу", – рассказали организаторы проекта Urban Myths.

Вчера аргентинского художника Босолетти задержали во время работы над муралом и доставили в РОВД для установления личности. Такие действия власти предприняли потому, что аргентинец начал работу прежде, чем проект был согласован городскими властями. Вскоре Босолетти отпустили, и он продолжил работу.

По задумке граффитиста, на стене дома появится бьющееся сердце в цветовой инверсии – как если посмотреть на пленочный негатив.

Организаторы проекта Urban Myths приглашают художников из разных стран с тем, чтобы они в ходе бесед с горожанами решили, какие ассоциации вызывает город и изобразили их в мурале.