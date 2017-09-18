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В дневнике написали, что население Беларуси 9,5 триллионов: "Это опечатка, сотрудники наказаны"

19.09.2017 14:43 — Новости Общества | Tut.by  
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На своей странице в фейсбуке известный репетитор Евгений Ливянт выложил фотографии дневника для 5−11 классов, где большими красными буквами сказано: «Население — 9 503 807 млн человек (по последней переписи населения).


Фото: социальная страница Евгения Ливянта.

— Дневник — это серьезный документ строгой отчетности (в некоторых семьях). А в нем на обложке и форзаце такие чудеса! Рост населения страны в 1000000 раз! Необходимо срочно признать этот дневник незаконным, наказать учеников, ой, учащихся, у которых его обнаружат, а также их родителей, которые его купили. Обязать всех купить новый дневник, в котором не будет таких ошибок, и заполнить его задним числом с 1 сентября, — написал в Фейсбуке Евгений Ливянт.

В Министерстве образования, куда обратился TUT.BY, отметили, ведомство согласовывает только обложку, на которой изображен флаг и герб, а информацию, которая размещена внутри, готовит типография. «Неправильные дневники» были напечатаны в ОАО «Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа». Здесь сразу поняли, по какому поводу мы звоним.

— Надо было после цифры «9» поставить запятую, а мы не поставили. Ошибку обнаружили уже в процессе. Зато в белорусском варианте успели все исправить и убрали слово «млн.», — объяснили TUT.BY в ОАО «Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа».

Сколько дневников ушли на продажу с информацией о населении в 9 триллионов, на предприятии затрудняются сказать. Но на вопрос, действительны ли такие дневники, уверенно отвечают:

— Конечно, действительные! Тут же ясно, что это опечатка.

— То есть, дневники отзывать не будете?

— Как их отозвать, если люди уже начали в них писать. И как опечатка может повлиять на оценки? Да, это наша ошибка, мы ее признаем. Все сотрудники, которые имели отношение к этим дневникам, наказаны и депремированы. Такие моменты мы без разбора не оставляем.

В типографии пообещали «утроить бдительность», чтобы больше не допускать ошибок.

 
 
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В типографии не сразу заметили ошибку, поэтому дневники на русском языке отпечатаны с неверной информацией. Но на полиграфкомбинате отмечают: менять что-то поздно,...

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