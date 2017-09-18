Детские сады в Беларуси смогут открывать платные группы, сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования — начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович, передает БЕЛТА .

По словам Альбины Давидович, возможность реализации программы дошкольного образования на платной основе заложена в проекте нового Кодекса об образовании.

— Государственные учреждения дошкольного образования смогут открывать платные группы и работать в них полностью на платной основе. Такая потребность высказывалась родителями, соответственно, к нам поступали запросы от детских садов. Мы изучили опыт других стран в этом вопросе и заложили такую возможность в проект Кодекса об образовании, — сказала она.

Что касается прогнозируемой стоимости посещения платных групп, представитель министерства отметила, что она будет зависеть от набора услуг, реализуемых в каждой конкретной группе.

— Если в одной группе дети будут изучать английский язык, а в другой к нему добавится хореография, то и оплата, исходя из этого, будет разниться. Можно, конечно, в этом случае провести аналогию с частными детсадами, но стоимость посещения платных групп в государственных учреждениях образования будет существенно ниже, — констатировала Альбина Давидович.