Минэнерго: планы Литвы закрыть импорт с БелАЭС это просто слова

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк назвал намерения Литвы блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС не больше, чем политическими заявлениями.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД: Литва искусственно нагнетает напряженность вокруг БелАЭС

Как ранее сообщал Sputnik, несмотря на все заверения белорусской стороны и возведение БелАЭС исключительно по мировым стандартам, Литва и Польша продолжают высказываться резко негативно против атомной станции. Кроме того, литовская сторона упрекает Беларусь в том, что в строительстве АЭС она действовала в нарушение норм Конвенции Эспо. На минувшей неделе Литва приняла постановление по блокировке электроэнергии с БелАЭС.

"Это не более чем политическое заявление. В реальной жизни на электроэнергетическом рынке, как и на любом другом, прав покупатель. Он покупает то, что качественнее и дешевле. Поэтому поживем — увидим, все в жизни меняется. Я думаю, что экономическая целесообразность и потребитель все отрегулируют. Поэтому это все временные явления", — заявил Михадюк журналистам в кулуарах 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Он также сообщил, что национальный доклад по итогам стресс-тестов на БелАЭС будет передан белорусской стороной Еврокомиссии в октябре нынешнего года.

"Мы провели ряд консультаций с Европейской комиссией по независимой проверке (оценке) нашего национального доклада по стресс-тестам. В настоящее время Госатомнадзор завершает работу по подготовке национального доклада. В октябре мы его уже передадим в Еврокомиссию на независимую экспертизу", — сказал Михадюк.

Он также отметил, что в понедельник встречался на площадке МАГАТЭ с заместителем генерального директора по энергетике Европейской комиссии Герассимосом Томасом. В ходе встречи были обсуждены сроки и порядок проведения проверки.

Михадюк также рассказал, что Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

"В рамках генерального контракта мы с российской стороной готовим допсоглашение на поставку топлива для первой загрузки и одной перезагрузки. Это те условия, которые определены генеральным контрактом. Соглашение находится на завершающей стадии подготовки", — отметил Михадюк.

Ранее Sputnik сообщал, что поставка ядерного топлива для первого реактора планируется на конец 2018 года, его загрузка в реактор — на первый квартал 2019 года.

Михадюк также отметил, что условия дальнейших поставок топлива для эксплуатации белорусской станции будут определены в отдельном контракте с топливной компанией Росатома "ТВЭЛ".

По словам замминистра, уже осенью этого года на втором энергоблоке станции начнется монтаж корпуса реактора.