Эпидемиологи: клещи стали реже кусать белорусов

МИНСК, 19 сен – Sputnik. Количество людей, обратившихся за помощью к медикам по поводу укусов клещей, в текущем году снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В настоящее время в Беларуси продолжается сезон активности клещей, который закончится только в ноябре.

"За восемь месяцев в республике зарегистрировано снижение количества обращений лиц, пострадавших от нападения клещей", – сказали в центре.

Там также сообщили, что к медикам в текущем году по поводу укусов клещей обратилось 30,3 тысячи человек – это на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чаще всего клещи кусали минчан и жителей Гродненской области, меньше всего покусанных оказалось в Гомельской области.

При этом эпидемиологи констатировали снижение заболеваемости клещевыми инфекциями – лайм боррелиозом и клещевым энцефалитом – на 11,1% и 11,3% соответственно.