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Эпидемиологи: клещи стали реже кусать белорусов

19.09.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен – Sputnik. Количество людей, обратившихся за помощью к медикам по поводу укусов клещей, в текущем году снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Эпидемиологи: клещи стали реже кусать белорусов
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Эпидемиологи: клещи за 7 месяцев покусали более 26 тыс. белорусов

В настоящее время в Беларуси продолжается сезон активности клещей, который закончится только в ноябре. 

"За восемь месяцев в республике зарегистрировано снижение количества обращений лиц, пострадавших от нападения клещей", – сказали в центре.

Там также сообщили, что к медикам в текущем году по поводу укусов клещей обратилось 30,3 тысячи человек – это на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. 

Чаще всего клещи кусали минчан и жителей Гродненской области, меньше всего покусанных оказалось в Гомельской области.

При этом эпидемиологи констатировали снижение заболеваемости клещевыми инфекциями – лайм боррелиозом и клещевым энцефалитом – на 11,1% и 11,3% соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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Чаще всего клещи кусали минчан и жителей Гродненской области, меньше всего покусанных оказалось в Гомельской области.

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