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В Бресте 50-летний сутенер получил шесть лет колонии

19.09.2017 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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За преступления против половой неприкосновенности и вымогательство осужден 50-летний неработающий житель Бреста.

В декабре 2016 года мужчина через интернет познакомился с тремя девушками (двумя брестчанками и жительницей Брестского района) и уговорил их за деньги оказывать сексуальный услуги его друзьям и знакомым, сообщила БелаПАН помощник прокурора Бреста Наталия Шостачук, поддерживавшая государственное обвинение по делу. При этом они должны были ему отдавать 50% своего заработка.

С января по март 2017 года мужчина несколько раз привозил девушек к клиентам. Деятельность сутенера пресекли сотрудники милиции.

Также было установлено, что данный гражданин в Бресте путем шантажа понуждал к близости женщину. Кроме того, он вымогал под угрозой убийства у молодого человека 100 долларов.

12 сентября суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 171−1 УК (вовлечение в занятие проституцией), ч. 2 ст. 171 УК (организация и использование занятия проституцией), ч. 1 ст. 170 УК (понуждение к половому сношению путем шантажа), ч. 2 ст. 208 УК (вымогательство).

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и штрафу в 300 базовых величин (6 900 рублей).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее этот житель Бреста был судим за мошенничество.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 50
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С января по март 2017 года мужчина несколько раз привозил девушек к клиентам.

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