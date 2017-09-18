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Эпидемиологи: сезон активности клещей закончится только в ноябре

19.09.2017 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Сезон активности клещей в Беларуси продолжается, заканчивается он, как правило, только в ноябре, напоминает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Как сообщает центр, за 8 месяцев нынешнего года зафиксировано снижение количества пострадавших от нападения клещей, а также снижение заболеваемости клещевыми инфекциями (Лайм-боррелиозом и клещевым энцефалитом на 11,1% и 11,3% соответственно).

Так, по поводу укуса клеща к медикам обратилось 30,3 тыс. человек (в том числе 9 тыс. детей). Это на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Больше всего обращений зарегистрировано в Минске и Гродненской области, меньше всего − на Гомельщине.

Эпидемиологи напоминают: в разгар грибного и охотничьего сезона риск заражения клещевыми инфекциями повышается.


Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

 

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Теги: Минск
 
 
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Сезон активности клещей в Беларуси продолжается, заканчивается он, как правило, только в ноябре, напоминает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и...

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