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Троллейбусы "только для женщин" появились в Турции

19.09.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен – Sputnik. Троллейбусы, предназначенные для перевозки только женщин, появилась в городе Малатья, расположенном на юго-востоке Турции, сообщили турецкие СМИ.

Транспортные средства выкрашены в розовый цвет и ромашки, их водителями также являются исключительно представительницы слабого пола.

Данное нововведение уже вызвало общественный резонанс в стране. Так депутат парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии Вели Акбаба раскритиковал такое решение властей Малатьи.

"Как быть с женщинами, которые не захотят ездить в таких троллейбусах? Их теперь прессовать будут, если они сядут в обычный транспорт? Это настоящая дискриминация по половому признаку", — сказал Акбаба журналистам. 

Турецкая оппозиция выступает против таких инициатив направленных, по мнению представителей НРП, на исламизацию страны и отказ от светских принципов построения государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Транспортные средства выкрашены в розовый цвет и ромашки, их водителями также являются исключительно представительницы слабого пола.

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