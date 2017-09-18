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Троллейбусы "только для женщин" появились в Турции
19.09.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Троллейбусы, предназначенные для перевозки только женщин, появилась в городе Малатья, расположенном на юго-востоке Турции, сообщили турецкие СМИ.
Транспортные средства выкрашены в розовый цвет и ромашки, их водителями также являются исключительно представительницы слабого пола.
Данное нововведение уже вызвало общественный резонанс в стране. Так депутат парламента от оппозиционной Народно-республиканской партии Вели Акбаба раскритиковал такое решение властей Малатьи.
"Как быть с женщинами, которые не захотят ездить в таких троллейбусах? Их теперь прессовать будут, если они сядут в обычный транспорт? Это настоящая дискриминация по половому признаку", — сказал Акбаба журналистам.
Турецкая оппозиция выступает против таких инициатив направленных, по мнению представителей НРП, на исламизацию страны и отказ от светских принципов построения государства.
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Транспортные средства выкрашены в розовый цвет и ромашки, их водителями также являются исключительно представительницы слабого пола.
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