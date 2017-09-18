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Обращение с призывом спасти школы отправили в Администрацию президента

19.09.2017 17:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Авторы нашумевшей петиции с призывом спасти учителей и школы отправили обращения в Администрацию президента.

Обращение с призывом спасти школы отправили в Администрацию президента
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петицию на имя главы государства на минувшей неделе запустили на портале Change.org писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, а также репетитор Евгений Ливянт. Уже под обращением подписались около 8,5 тысяч человек.

"Мы сегодня (19 сентября — Sputnik) направили обращения в Администрацию президента", — рассказал Sputnik Жвалевский.

По словам писателя, обращения отправили все авторы петиции. Отослали в АП и ссылку на портал Change.org с несколькими тысячами подписей белорусов.

В пресс-службе Минобразования обозначенные авторами проблемы уже назвали "высосанными из пальца". Другие официальные органы, в том числе комитеты по образованию исполкомов и парламентарии из профильной комиссии, обращение не комментировали.

Кроме петиции, обсуждали активно и открытое письмо Евгении Пастернак о проблемах белорусской системы образования.

 
Теги: Минск
 
 
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Писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, а также известный репетитор Евгений Ливянт считают, что самая большая проблема системы образования — положение...

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