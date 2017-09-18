В Горецком районе задержали браконьера из Могилева с сотней раков

В Горецком районе задержали браконьера, который выловил более сотни раков. За улов весом 3,2 кг в отношении могилевчанина могут возбудить уголовное дело, сообщается на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Аквалангиста госинспекторы заметили на водоеме у деревни Красулино в Горецком районе. Предположив, что это подводный охотник, решили подойти с проверкой. Однако мужчина вышел из воды без ружья. Позже выяснилось, что добывал он не рыбу, а раков. Мешок с добычей могилевчанин предусмотрительно оставил в кустах. А заметив инспекторов, и вовсе поспешил избавиться от улова — бросил мешок в воду.

В мешке оказалось 112 раков весом около 3,2 кг, хотя по закону добывать разрешено не более 2 кг раков в сутки на человека. Только 12 особей из общего количества соответствовали установленной промысловой мере — 10,5 см, остальные 100 еще не успели вырасти до нужного размера, а значит были выловлены незаконно.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Размер нанесенного ущерба оценили в 3,45 тыс. рублей. За нарушение природоохранного законодательства в отношении браконьера могут возбудить уголовное дело. За неповиновение требованиям госинспекторов — отказ оставаться на месте и попытку уничтожить улики — мужчину оштрафуют.