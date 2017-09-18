Максим Мархалюк потерялся в Беловежской пуще в минувшую субботу вечером. Мальчика сразу же стали искать. Сначала родители, затем к поискам подключились МЧС, милиция, лесники, военные и пограничники. К сожалению, и спустя четверо суток мальчика не нашли. Поиски продолжаются.





Деревня Новый Двор в Свислочском районе находится около Беловежской пущи — к самым домам подступает лес. Местные дети эти места знают и без опаски гуляют рядом. Да и школьный стадион, популярное место у подрастающего поколения, находится практически в лесу.

Максим пропал в субботу вечером. Целый день до этого катался на велосипеде, а потом направился на «базу». Так мальчишки называют шалаш в лесу. Крепкое деревянное сооружение, похожее на беседку, сколотили еще лет пятнадцать назад, и оно стало излюбленным местом деревенской детворы.





— Популярное место. Еще мои дети там гуляли, а они уже взрослые, — говорит соседка семьи мальчика Валентина. Женщина вспоминает день, когда пропал Максим.

По ее словам, еще в половине седьмого его видели около дома. Мама мальчика, приготовив ужин, стала звать сына домой. Но парнишки нигде не было. Позвонила его школьным друзьям, с которыми он часто уходил в лес. Они и рассказали, что Максим поехал в шалаш, что звал их «по грибы», но они не пошли. Родители побежали в лес, а через два часа вызвали милицию. К поискам сразу же подключились соседи, знакомые и односельчане.











— До трех часов ночи искали. А молодежь вообще из леса вышла только с утра, — говорит директор школы Алла Гончаревич.

Мама мальчика работает техничкой в школе, папа — в местном СПК. Семья на хорошем счету, Максим — спортивный и развитый ребенок. В семье есть еще один сын. Он намного старше потерявшегося мальчика. Учится в военной академии, и как только узнал, что произошло с братом, сразу же приехал домой, чтобы участвовать в поисках Максима.





Соседи утверждают, что дети с детства приучены далеко не уходить в лес, а пущу очень хорошо знают. Максим — не исключение.

— Он даже из леса выводил людей, — делится односельчанка.

С утра в Новом Дворе — много машин. Чтобы помочь в поисках пропавшего мальчика, люди приезжают из Гродно, Берестовицы, Порозово, даже из Минска. Местные сменяют друг друга и выходят на очередную смену в лес.

— Куда нам идти? — на пороге сельсовета появляются двое парней. Приехали из Порозово, чтобы помочь.

Председатель сельсовета Владимир Зданович направляет на кукурузное поле — сейчас там работают поисковики и милиция. Говорят, что с поля вчера выгнали целое стадо зубров. Может быть, мальчик испугался какого-то лесного животного и бросился в лес. В деревне стараются не выдвигать никаких версий, просто ищут пропавшего парня.





Четвертые сутки люди прочесывают лес вокруг деревни, постепенно расширяя географию поиска. Сейчас отряды работают в нескольких километрах от предполагаемого места пропажи мальчика. Его велосипед и корзину с грибами нашли около той самой «базы».

В нескольких километрах от деревни большой отряд поисковиков рассредоточивается по лесу.





— Не мешайте, сейчас будем расставлять людей, — у мужчин, а поисками в основном занимаются они, небольшая передышка.

— Работаем уже вторые сутки практически без перерыва, — говорят они.

Из Минска приехал поисковый отряд «Ангел», из Гродно — «Спас». К поискам подключились лесники из соседних районов. В деревне дежурят сотрудники МЧС. В небо несколько раз поднимался вертолет.





Вчера в поисках было задействовано около 500 человек. Сегодня — чуть меньше, но поисковики ждут волонтеров ближе к вечеру. Надо снова прочесать, еще раз пройтись по лесу около шалаша.

— Не понимаем, куда он мог деться, — сосед мальчика только разводит руками. — Сегодня вечером пойдем еще раз в лес. Очень за него переживаем.





Деревенские говорят, что работали в лесу и служебные собаки.

— Пес взял след и уверенно побежал по грунтовой дороге, потом вышел на асфальт, покрутились и все — потеряла запах его, — говорит директор школы, — будем продолжать поиски.