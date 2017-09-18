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Провели пять и двое суток в лесу. Милиционеры нашли пропавших пожилых грибников
19.09.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Пять суток провел в лесу 70-летний могилевчанин. Обессиленного мужчину нашли днем 19 сентября милиционеры. Еще одна пенсионерка, 88-летняя жительница Краснопольского района, обнаружена через двое суток после того, как она отправилась за грибами,
Могилевчанина Дмитрия Никитенко
Мужчина лежал на окраине леса вблизи деревни Новоселки Вендорожского сельского совета Могилевского района — примерно в 7 км от места, где он зашел в лес. Ослабленного грибника в тяжелом состоянии увезли на скорой.
А 88-летняя жительница Краснопольского района Вера Корпенко провела в лесу двое суток. Женщина ушла за грибами в лес еще в воскресенье, 17 сентября. Об ее исчезновении 19 сентября около 10.40 в милицию сообщила социальный работник.
Милиционеры обнаружили женщину через 4 часа в лесу недалеко от дороги. Вера Никоноровна сказала, что чувствует себя хорошо, и попросила попить воды. На служебной машине милиционеры отвезли ее домой, туда же вызвали скорую помощь. Однако госпитализация женщине не понадобилась.
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70-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. 88-летняя пенсионерка после двух дней в лесу в помощи врачей не нуждалась.
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