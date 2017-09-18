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Провели пять и двое суток в лесу. Милиционеры нашли пропавших пожилых грибников

19.09.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Пять суток провел в лесу 70-летний могилевчанин. Обессиленного мужчину нашли днем 19 сентября милиционеры. Еще одна пенсионерка, 88-летняя жительница Краснопольского района, обнаружена через двое суток после того, как она отправилась за грибами, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Могилевчанина Дмитрия Никитенко искали в лесах Могилевского района 5 суток. 14 сентября он ушел из своего дачного дома около деревни Залесье Могилевского района в лес за грибами и не вернулся. Сегодня, 19 сентября, в 15.00 пенсионера нашли милиционеры.

Мужчина лежал на окраине леса вблизи деревни Новоселки Вендорожского сельского совета Могилевского района — примерно в 7 км от места, где он зашел в лес. Ослабленного грибника в тяжелом состоянии увезли на скорой.

А 88-летняя жительница Краснопольского района Вера Корпенко провела в лесу двое суток. Женщина ушла за грибами в лес еще в воскресенье, 17 сентября. Об ее исчезновении 19 сентября около 10.40 в милицию сообщила социальный работник.

Милиционеры обнаружили женщину через 4 часа в лесу недалеко от дороги. Вера Никоноровна сказала, что чувствует себя хорошо, и попросила попить воды. На служебной машине милиционеры отвезли ее домой, туда же вызвали скорую помощь. Однако госпитализация женщине не понадобилась.

 
 
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70-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. 88-летняя пенсионерка после двух дней в лесу в помощи врачей не нуждалась.

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