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Энергетики дали свет всем отключенным после "Томаса" потребителям
19.09.2017 18:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусские энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, которые были отключены из-за шквалистого ветра, сообщили Sputnik во вторник в ГПО "Белэнерго".
© Sputnik/ Сергей Аверин
Как ранее сообщили в объединении, после прохождение по территории Беларуси циклона "Томас" временно без электроснабжения остались более 650 деревень.
"К 17:00 восстановлено электроснабжение потребителей в Минской и Могилевской областях", – сказали в Белэнерго.
Там также сообщили, что незначительные отключения в сети 10 кВ, произошедшие утром во вторник 19 сентября и в течение дня, полностью устранены.
Собеседники Sputnik отметили, что на распределительных электросетях белорусской энергосистемы последствия непогоды устранялись в рабочем режиме.
"Как и в прошедшие сутки, массовых одновременных отключений не зафиксировано", – констатировали в Белэнерго.
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В Белэнерго заявили, что, как и в прошедшие сутки, массовых одновременных отключений в стране не было зафиксировано.
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