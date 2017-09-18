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Энергетики дали свет всем отключенным после "Томаса" потребителям

19.09.2017 18:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусские энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, которые были отключены из-за шквалистого ветра, сообщили Sputnik во вторник в ГПО "Белэнерго".

Энергетики дали свет всем отключенным после "Томаса" потребителям
© Sputnik/ Сергей Аверин
Циклон "Томас" в РБ: без света оставались более 600 населенных пунктов

Как ранее сообщили в объединении, после прохождение по территории Беларуси циклона "Томас" временно без электроснабжения остались более 650 деревень.

"К 17:00 восстановлено электроснабжение потребителей в Минской и Могилевской областях", – сказали в Белэнерго. 

Там также сообщили, что незначительные отключения в сети 10 кВ, произошедшие утром во вторник 19 сентября и в течение дня, полностью устранены.

Собеседники Sputnik отметили, что на распределительных электросетях белорусской энергосистемы последствия непогоды устранялись в рабочем режиме. 

"Как и в прошедшие сутки, массовых одновременных отключений не зафиксировано", – констатировали в Белэнерго.

 
Теги: Минск
 
 
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В Белэнерго заявили, что, как и в прошедшие сутки, массовых одновременных отключений в стране не было зафиксировано.

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