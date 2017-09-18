МИНСК, 19 сен – Sputnik. Белорусские энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, которые были отключены из-за шквалистого ветра, сообщили Sputnik во вторник в ГПО "Белэнерго".

Как ранее сообщили в объединении, после прохождение по территории Беларуси циклона "Томас" временно без электроснабжения остались более 650 деревень.

"К 17:00 восстановлено электроснабжение потребителей в Минской и Могилевской областях", – сказали в Белэнерго.

Там также сообщили, что незначительные отключения в сети 10 кВ, произошедшие утром во вторник 19 сентября и в течение дня, полностью устранены.

Собеседники Sputnik отметили, что на распределительных электросетях белорусской энергосистемы последствия непогоды устранялись в рабочем режиме.

"Как и в прошедшие сутки, массовых одновременных отключений не зафиксировано", – констатировали в Белэнерго.