МИНСК, 19 сен — Sputnik. Предстоятель Белоруской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел сравнил фильм "Матильда" об отношениях балерины Матильды Кшесинской и императора Николая II с карикатурами скандального французского журнала Charlie Hebdo ("шарли Эбдо"), сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на "Матильду"

Фильм "Матильда" Алексея Учителя оказался в центре скандала после того, как депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с призывом запретить его в прокате. По мнению Поклонской, картина оскорбляет чувства верующих память императора. В российский прокат "Матильда" выйдет 26 октября, белорусский зритель также сможет увидеть фильм.

"Хочется обратиться и спросить у тех, кто создавал этот фильм — чем же мы лучше французского журнала "Шарли Эбдо", который глумится над тем, что дорого людям, над теми чувствами, которые переживают люди, потерявшие близких в сложных обстоятельствах? Да ничем!" — приводит слова митрополита Павла официальный сайт Белорусской православной церкви (БПЦ).

Патриарший экзарх всея Беларуси назвал страшным то событие, что "мы глумимся над своей историей".

Кроме того, митрополит Павел обратил внимание, что особое возмущение вызывает то, что премьера картины состоится этой осенью — в столетнюю годовщину Октябрьской революции. Глава БПЦ призвал не идти на "Матильду".

Во вторник стало известно, что режиссер картины не собирается подавать в суд на Поклонскую, которая уверена, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.