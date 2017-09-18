Накануне визита главнокомандующего Республики Беларусь на 227-й общевойсковой полигон, где ему продемонстрируют слаженность работы войск при ведении оборонительного боя, съемочная группа TUT.BY побывала в Борисове. Местные жители рассказали о том, как проходящие учения изменили их жизнь и о своем отношении к российским участникам учений.

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