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Борисовчане про "Запад-2017": Детям нравятся самолеты, а армии нужно тренироваться

19.09.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Накануне визита главнокомандующего Республики Беларусь на 227-й общевойсковой полигон, где ему продемонстрируют слаженность работы войск при ведении оборонительного боя, съемочная группа TUT.BY побывала в Борисове. Местные жители рассказали о том, как проходящие учения изменили их жизнь и о своем отношении к российским участникам учений.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
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TUT.BY побывал в Борисове. Местные жители рассказали о том, как проходящие учения изменили их жизнь и о своем отношении к российским участникам учений.

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