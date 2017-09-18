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Борисовчане про "Запад-2017": Детям нравятся самолеты, а армии нужно тренироваться
19.09.2017 18:54 — Новости Общества | Tut.by
Накануне визита главнокомандующего Республики Беларусь на 227-й общевойсковой полигон, где ему
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TUT.BY побывал в Борисове. Местные жители рассказали о том, как проходящие учения изменили их жизнь и о своем отношении к российским участникам учений.
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