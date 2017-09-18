Белорусские и российские экипажи МиГ-29 на учении 20 сентября обеспечат истребительное прикрытие ударной авиации

Истребители МиГ-29

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские экипажи МиГ-29 на учении "Запад-2017" 20 сентября обеспечат истребительное прикрытие ударной авиации. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"На полигоне Домановский смешанным подразделением 115-го зенитного ракетного полка будут решаться задачи по противовоздушному прикрытию группировки войск. Белорусские и российские экипажи самолетов МиГ-29 отработают вопросы истребительного авиационного прикрытия ударной авиации, а также самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50", - сказал Владимир Макаров.

На полигоне Лепельский в завершающий день учения воинскими частями и подразделениями будет проведен розыгрыш боевых действий по выдвижению, преследованию, блокированию и уничтожению остатков незаконных вооруженных формирований.

На полигоне Осиповичский будет отработан разгром вклинившегося в оборону противника и восстановление первоначального положения путем проведения контратаки.

Основное внимание 20 сентября будет уделено 227-му общевойсковому полигону Борисовский. На полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств ВС Беларуси и России по отражению наступления условного противника, проведению контрнаступления с дальнейшим разгромом противника и восстановлением утраченного положения.

Самолеты Су-34 и Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-28Н нанесут удары по выдвигающимся силам условного противника. Самолеты Су-24МР осуществят контроль результатов ударов авиации, а вертолеты Ми-8 высадят десант.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов будет продемонстрирована возможность новых образцов вооружения и военной техники, разработанных организациями оборонного сектора экономики Беларуси. В числе демонстрируемой техники легкобронированный автомобиль "V1" (ОАО "МЗКТ") с противотанковым ракетным комплексом, бронетранспортер "Кайман" с 7,62-мм четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ (Глаголев, Шипунов, Грязев), радиоэлектронное ружье "Гроза-Р" для борьбы с мультикоптерами производства ОАО "КБ Радар", а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

За активной фазой учения будут наблюдать представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, МККК), военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованные при посольствах своих стран в Беларуси, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.-0-