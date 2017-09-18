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Иностранные журналисты отмечают открытость учения "Запад-2017"

19.09.2017 19:40 — Новости Общества | БелТА  
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Иностранные журналисты отмечают открытость учения "Запад-2017"

19 сентября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. Иностранные журналисты, аккредитованные для освещения совместного стратегического учения "Запад-2017", отмечают его открытость, передает корреспондент БЕЛТА.

Второй этап учения на 174-м полигоне ВВС и войск ПВО Домановский приехали освещать около 50 представителей СМИ из Украины, Германии, Франции, Великобритании, США, Литвы, Латвии, Эстонии. Вместе с коллегами за учениями наблюдала журналист из Норвегии Нора Тхорп Бъернстад.

"Я думаю, что все достаточно открыто. Это очень важно. Мы говорили с коллегами из Норвегии, Швеции - они тоже довольны", - сказала журналистка.

"Для нас было сюрпризом то, что мы получили аккредитацию. Мы думали, что это будет очень трудно, - отметила она. - Мы рады здесь быть. В Беларуси люди очень гостеприимные".

Нора Бъернстад работает в европейском печатном издании и не специализируется на армейской тематике. Однако, по словам журналистки, в Европе проявляют интерес к совместному стратегическому учению "Запад-2017", поэтому не приехать сюда было бы ошибкой.

Сегодня на 174-м учебном полигоне Домановский задачи отрабатывало смешанное подразделение в составе зенитного ракетного дивизиона С-300 и зенитной ракетной батареи "Оса" во взаимодействии с подразделениями войсковой ПВО. Согласно замыслу учения, подразделение участвовало в отражении групповых ударов авиации противника, которые имитировались полетами двух вертолетов Ми-8 и четырех самолетов Як-130. Боевую стрельбу по воздушным мишеням успешно осуществили две пары боевых машин "Оса" и расчеты ЗРК "Игла". В совместном учении был задействован личный состав расчетов в количестве 150 человек и 45 единиц военной и специальной техники.

Совместное стратегическое учение "Запад-2017" вооруженных сил Беларуси и России проводится с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России оно проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. Численность личного состава, участвующего в учении, - около 12,7 тыс. военнослужащих.-0-

 
 
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19 сентября, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. Иностранные журналисты, аккредитованные для освещения совместного стратегического учения "Запад-2017", отмечают его...

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