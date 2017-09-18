|
Осужденным за взятки гомельским таможенникам изменили приговор
19.09.2017 20:50 — Новости Общества | Tut.by
Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда изменила приговор суда Центрального района Гомеля в отношении трех обвиняемых во взятках — бывших сотрудников таможни. Срок наказания в виде лишения свободы по ч. 2 ст. 430 УК обвиняемым увеличен до шести лет каждому.
Ранее двое обвиняемых были приговорены судом первой инстанции к четырем и один — к четырем с половиной годам лишения свободы. В остальной части приговор суда оставлен без изменения, а апелляционный протест государственного обвинителя и апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщает пресс-служба областного суда.
26 июня бывшие сотрудники таможни
Взяткодатель — бывший коллега таможенников, уволившийся в 2008 году. Он просил знакомых таможенников за незаконное вознаграждение помочь в доставке из Беларуси в Россию мяса, которое фура перевозила сверх указанного в документах и без сертификатов.
От сотрудников таможни требовалось обеспечить беспрепятственный выезд автомобиля за границу. Суммы взяток, полученных сотрудниками таможни, колебались от 40 рублей до 40 долларов.
Обвиняемые в последнем слове полностью признали вину, раскаялись, попросили прощения у коллег, а суд — применить к ним минимально возможное наказание.
Сейчас в Гомельском областном суде рассматривается похожее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее двое обвиняемых были приговорены судом первой инстанции к четырем и один - к четырем с половиной годам лишения свободы.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии