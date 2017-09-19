В Бресте француза отправили в колонию за кокаин и экстази

В Бресте за незаконный оборот особо опасных наркотических средств и психотропных веществ осуждены 37-летний гражданин Франции и 27-летняя неработающая жительница Минска.

30 января гражданин Франции, въезжавший в Беларусь на личном автомобиле Nissan через пункт пропуска «Брест», переместил через границу 8,52 грамма кокаина и 198 таблеток особо опасного психотропного вещества экстази, сообщила БелаПАН помощник прокурора Бреста Наталия Шостачук, поддерживавшая государственное обвинение по делу. Они были обнаружены сотрудниками Брестской таможни при личном досмотре француза.

Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

Была установлена личность покупателя, которому предназначалась часть перевозимой французом партии наркотиков, — жительница Минска. Она также была задержана.

11 сентября суд Московского района Бреста признал гражданина Франции виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 328 УК) и незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере (ч. 2 ст. 328−1 УК). Суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Минчанку осудили за незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 328 УК) и приговорили в девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

При назначении наказания гражданину Франции суд учел, что тот сотрудничал со следствием. Иностранец длительное время жил Минске, намереваясь заняться там бизнесом.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Оба фигуранта ранее судимы не были.