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По следам былого. Школьницы сделали популярный в интернете фотопроект о Витебске

20.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Одиннадцатиклассницы Надежда Бондаревич и Александра Черкасова создали фотопроект «Любимый Витебск. По следам былого». Девушки взяли старые снимки исторических строений города, вырезали из них нужную часть и соотнесли ее с нынешним видом постройки, запечатлев «слияние» прошлого и современности на фотоаппарат.


Костел Святого Антония. Фото: Александра Черкасова

Надежда и Александра занимаются в студии сценического мастерства «Арт-проект» Центра культуры «Витебск». Говорят, что от появления идеи и до опубликования результатов работы в интернете прошло около месяца.

— Мысль пришла спонтанно: на уроке истории учитель рассказывал о старом здании, которое сохранилось до наших дней. Педагог объяснил, где оно находится, но я не совсем поняла, начала искать информацию о нем в интернете и наткнулась на множество фотографий старого Витебска, — вспоминает Надежда.

Достопримечательности города увлекли, и девушка обратилась к подруге Александре, которая умеет фотографировать.


Надежда Бондаревич и Александра Черкасова. Фото: Андрей Щербицкий

— Сразу было сложно работать, нужно было набить руку, — рассказала Александра. — Изначально создавали работы для себя, чтобы лучше изучить историю и расширить кругозор. Потом подумали, что это может быть интересно и другим. Но такой положительной реакции в соцсетях не ожидали — думали, что будет больше критики.


Костел Святой Варвары. Фото: Александра Черкасова

«Синий дом» и улица Ленина. Фото: Александра Черкасова

Железнодорожный вокзал. Фото: Александра Черкасова

Основным критерием выбора достопримечательностей была их узнаваемость, а также размещение — искали строения в центре Витебска. Важным посчитали и то, насколько заметны изменения спустя годы.

Александра и Надежда считают, что восстановление двух жемчужин города — Николаевского собора на современной площади Свободы и костела Святого Антония напротив ратуши — несомненно, украсило бы Витебск.


Николаевский собор. Фото: Александра Черкасова
 
Теги: Витебск
 
 
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Витебские школьницы благодаря старым снимкам города и современному фотоаппарату реализовали интересный проект.

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