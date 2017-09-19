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По следам былого. Школьницы сделали популярный в интернете фотопроект о Витебске
20.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Одиннадцатиклассницы Надежда Бондаревич и Александра Черкасова создали фотопроект «Любимый Витебск. По следам былого». Девушки взяли старые снимки исторических строений города, вырезали из них нужную часть и соотнесли ее с нынешним видом постройки, запечатлев «слияние» прошлого и современности на фотоаппарат.
Надежда и Александра занимаются в студии сценического мастерства «Арт-проект» Центра культуры «Витебск». Говорят, что от появления идеи и до опубликования результатов работы в интернете прошло около месяца.
— Мысль пришла спонтанно: на уроке истории учитель рассказывал о старом здании, которое сохранилось до наших дней. Педагог объяснил, где оно находится, но я не совсем поняла, начала искать информацию о нем в интернете и наткнулась на множество фотографий старого Витебска, — вспоминает Надежда.
Достопримечательности города увлекли, и девушка обратилась к подруге Александре, которая умеет фотографировать.
— Сразу было сложно работать, нужно было набить руку, — рассказала Александра. — Изначально создавали работы для себя, чтобы лучше изучить историю и расширить кругозор. Потом подумали, что это может быть интересно и другим. Но такой положительной реакции
Основным критерием выбора достопримечательностей была их узнаваемость, а также размещение — искали строения в центре Витебска. Важным посчитали и то, насколько заметны изменения спустя годы.
Александра и Надежда считают, что восстановление двух жемчужин города — Николаевского собора на современной площади Свободы и костела Святого Антония напротив ратуши — несомненно, украсило бы Витебск.
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Витебские школьницы благодаря старым снимкам города и современному фотоаппарату реализовали интересный проект.
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