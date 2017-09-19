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В Кормянском районе директор одного из предприятий ЖКХ "начислил" себе лишних 14 тысяч рублей

20.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кормянском районе бывшего руководителя одного из предприятий ЖКХ обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Управленец уличен в манипуляциях с надбавками в свою пользу, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Расхождение между требованиями закона и практикой обнаружили при проверке предприятия сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Вопросы вызвала ежемесячная надбавка «за сложность и напряженность труда», которая регулярно выплачивалась руководителю предприятия при том, что организация являлась убыточной. В межрайонном отделе УДФР объяснили суть нестыковки:

— По словам сотрудников, в контракте, который заключался с директором, четко оговаривалось, что подобная надбавка начисляется только при безубыточности организации. Однако в данном случае для того, чтобы создать видимость финансового благополучия и скрыть убытки предприятия, руководитель давал распоряжения главному бухгалтеру по нужной ему корректировке отчетности. Как итог — ежемесячно получал надбавку, на которую не имел права. Сумма необоснованных начислений превысила 14,5 тысячи рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.

 
 
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Руководитель давал распоряжения главному бухгалтеру по нужной ему корректировке отчетности. Как итог - ежемесячно получал надбавку, на которую не имел права.

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