В Кормянском районе бывшего руководителя одного из предприятий ЖКХ обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Управленец уличен в манипуляциях с надбавками в свою пользу, пишет «СБ Беларусь Сегодня».





Расхождение между требованиями закона и практикой обнаружили при проверке предприятия сотрудники Жлобинского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области. Вопросы вызвала ежемесячная надбавка «за сложность и напряженность труда», которая регулярно выплачивалась руководителю предприятия при том, что организация являлась убыточной. В межрайонном отделе УДФР объяснили суть нестыковки:

— По словам сотрудников, в контракте, который заключался с директором, четко оговаривалось, что подобная надбавка начисляется только при безубыточности организации. Однако в данном случае для того, чтобы создать видимость финансового благополучия и скрыть убытки предприятия, руководитель давал распоряжения главному бухгалтеру по нужной ему корректировке отчетности. Как итог — ежемесячно получал надбавку, на которую не имел права. Сумма необоснованных начислений превысила 14,5 тысячи рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.