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По следам обнаженных "фей". Объявили фото- и видеоконкурс для спасения Печерского лесопарка

20.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевские активисты, которые добиваются сохранения Печерского лесопарка и объявления его охранной зоной, объявили о проведении двух конкурсов — фотографии и видеороликов. Тема обоих одинакова: «Покажи Печерский лесопарк так, как видишь его ты».


Фото: Дарья Соколова, vk.com/dashskala

Идея провести конкурс родилась после нашумевшей серии фотографий в стиле ню, на создание которой могилевскую фотографа Дарью Соколову вдохновила большая вырубка деревьев в Печерском лесопарке. С помощью конкурсов активисты намерены привлечь еще большее внимание к необходимости сохранить Печерский лесопарк, не допустить его вырубку или строительство на его территории.

Главные условия конкурсов одинаковы: работы должны касаться Печерского лесопарка и не нарушать закон. Авторы лучших работ получат подарки. Также разыграют приз зрительских симпатий, который отправится обладателям большего числа лайков под публикацией конкурсной работы. Серия фотографий и видеоролик считаются принятыми к участию в проекте, если их опубликуют в группе конкурса. Также видео опубликуют на официальном канале инициативы «Сохраним Печерск».

Снимки для фотоконкурса — серию из 10 штук — достаточно опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегами #СохранимПечерск и #конкурс2017. Лучшие серии фотографий будет выбирать жюри фотоклуба «Радуга».

Видеоролик не должен превышать по длительности 10 минут. Ссылку на скачивание работы достаточно прислать организаторам конкурса — и лента будет принята на конкурс. Лучшие видеоролики будет отбирать жюри «Киноклуба 451F».

Прием работ завершится 18 октября в 19.00. В следующие два дня жюри будет выбирать лучшие из них. А 21 октября назовут победителей и наградят их. Планируется, что итогом конкурса станут фотовыставка и кинопоказ.

 
 
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Активисты, которые борются за сохранение лесопарка в Могилеве и объявление его охранной зоной, решили привлечь внимание к проблемам зеленой зоны с помощью...

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