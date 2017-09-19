В своей речи с трибуны Даля Грибаускайте заявила, что Россия «отрабатывает сценарий нападения» на Запад. Она обвинила Москву в том, что она прибегает к «энергетическому шантажу» и сооружает в Беларуси, всего в сорока километрах от столицы Литвы «небезопасную Островецкую АЭС», сообщает пресс-центр ООН.



Президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления 19 сентября на Генассамблее ООН. Фото: пресс-центр ООН

«Россия издавна использует в качестве оружия энергетический шантаж. В Беларуси, всего в сорока километрах от столицы Литвы, она сооружает небезопасную Островецкую АЭС, которая представляет собой геополитическое оружие, поскольку строится без соблюдения основополагающих международных ядерных стандартов», — заявила глава литовского государства.

Дали Грибаускайте сказала, что в эти минуты «около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях „Запад-2017“ на границе стран Балтии, Польши и даже в Арктике». По ее словам, «Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад».

«Сегодня внимание мира приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы запугивания и агрессии используются Россией в Украине и вдоль восточных границ НАТО», — сказала президент Литвы.

«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия несет особую ответственность за поддержание международного мира, но в нарушение Устава ООН, она совершила нападение на Грузию, незаконно аннексировала Крым и непосредственно участвует в войне в Восточной Украине», — сказала президент. Она добавила, что «арсенал Кремля не ограничивается обычными вооружениями».

«Россия продолжает вмешиваться в выборы, осуществляет кибератаки и использует свои „спутники“ для распространения фейковых новостей и губительной пропаганды», — заявила глава литовского государства.

Она подчеркнула, что «такие нарушения основных международных норм со стороны некоторых режимов в мире не представляют собой отдельные, несвязанные друг с другом случаи». По ее словам, они являются результатом коллективной неспособности реагировать на эти нарушения.

Перед выходом на трибуну Генассамблеи ООН президента Литвы Дали Грибаускайте российская делегация покинула зал заседаний без объяснений, пишет ТАСС . Перед тем, как президент Литвы поднялась 19 сентября на трибуну Генассамблеи, свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в этот день Даля Грибаускайте встретилас ь с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщила пресс-служба президента Литвы, в ходе встречи она рассказала генсеку ООН об «агрессивном и наступательном характере российских учений «Запад-2017» около литовских границ, при этом она заявила, что российско-белорусские военные учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом.