|
Грибаускайте в своей речи на Генассамблее ООН рассказала о "Запад-2017" и БелАЭС
20.09.2017 07:42 — Новости Общества | Tut.by
В своей речи с трибуны Даля Грибаускайте заявила, что Россия «отрабатывает сценарий нападения» на Запад. Она обвинила Москву в том, что она прибегает к «энергетическому шантажу» и сооружает в Беларуси, всего в сорока километрах от столицы Литвы «небезопасную Островецкую АЭС»,
«Россия издавна использует в качестве оружия энергетический шантаж. В Беларуси, всего в сорока километрах от столицы Литвы, она сооружает небезопасную Островецкую АЭС, которая представляет собой геополитическое оружие, поскольку строится без соблюдения основополагающих международных ядерных стандартов», — заявила глава литовского государства.
Дали Грибаускайте сказала, что в эти минуты «около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях „Запад-2017“ на границе стран Балтии, Польши и даже в Арктике». По ее словам, «Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад».
«Сегодня внимание мира приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы запугивания и агрессии используются Россией в Украине и вдоль восточных границ НАТО», — сказала президент Литвы.
«Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия несет особую ответственность за поддержание международного мира, но в нарушение Устава ООН, она совершила нападение на Грузию, незаконно аннексировала Крым и непосредственно участвует в войне в Восточной Украине», — сказала президент. Она добавила, что «арсенал Кремля не ограничивается обычными вооружениями».
«Россия продолжает вмешиваться в выборы, осуществляет кибератаки и использует свои „спутники“ для распространения фейковых новостей и губительной пропаганды», — заявила глава литовского государства.
Она подчеркнула, что «такие нарушения основных международных норм со стороны некоторых режимов в мире не представляют собой отдельные, несвязанные друг с другом случаи». По ее словам, они являются результатом коллективной неспособности реагировать на эти нарушения.
Перед выходом на трибуну Генассамблеи ООН президента Литвы Дали Грибаускайте российская делегация покинула зал заседаний без объяснений, пишет
Ранее в этот день Даля Грибаускайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своей речи с трибуны Даля Грибаускайте заявила, что Россия "отрабатывает сценарий нападения" на Запад. Она обвинила Москву в том, что она прибегает к...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии