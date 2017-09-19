Доброе утро!

Начнем с важного. Ученые выявили самую опасную позу в сексе — просим вас, будьте аккуратны! А теперь к новостям…

На учениях «Запад-2017» произошел серьезный инцидент: на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами людей. Также сообщалось о двух пострадавших зрителях и двух сгоревших автомобилях. Позже Минобороны России заявило, что информация о пострадавших является провокацией и не соответствует действительности: мол, ракета попала в стоянку и повредила только автомобили. Вот здесь у нас есть видео обстрела .





В Беларуси расширили список видов деятельности, для которых не нужно открывать ИП — вот перечень и основные положения нового указа . А еще президент поддержал дальнейшее развитие ремесленничества, так ремесленникам, возможно, вскоре разрешат торговать в мастерских и размещать рекламу в интернете.

Верховный суд за полдня рассмотрел апелляцию напавшего на учительницу гимназиста Доната Скакуна — и вот каков его вердикт по этому резонансному делу.

Стало известно, что власти активизировали работу по возврату просроченных долгов из-за рубежа: более 500 млн долларов зависли на счетах иностранных контрагентов, а белорусские предприятия вынуждены из-за этого брать кредиты. За дело взялся Совбез .

Трамп пригрозил… полностью уничтожить КНДР — в случае угрозы для самих себя или для своих союзников. США уже готовы разместить в Южной Корее ядерное оружие : «Есть много военных опций, которыми мы воспользуемся».

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Глава БПЦ митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм « Матильда ». Почему, казалось бы, рядовой фильм вызвал такие ожесточенные дискуссии? Сформулировали вот шесть наивных вопросов о картине и попробовали ответить на них. Например, объясняем, в чем же «оскорбление религиозных чувств».





Вот здесь у нас продолжение истории о стройке Грабовского . Помните, как известный хоккеист самовольно захватил землю в деревне под Минском и тем самым лишил соседей возможности подъезда к их домам? Оказалось, что «дорогу, которую соседи себе вручную делали» ему и правда подарил президент!

Вот это кошмар! Жительница Сиднея пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий! Женщины не были подружками невесты и не сговаривались — просто они купили один и тот же наряд в одном и том же магазине. Смотрите, как смешно (на самом деле нет)!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Мы уже писали, что президенты Беларуси и России будут наблюдать за учениями «Запад-2017» по отдельности. Каждый на своей территории. А к нам приедет Шойгу . В таком решении лидеров двух стран читается политическое послание. Кому оно направлено: друг другу или зарубежным партнерам — разъясняем здесь .

А здесь вы найдете все о самом нашумевшем деле последних лет — деле ошмянских таможенников. Рассказываем, какое наказание получила верхушка Ошмянской таможни и рядовые сотрудники, какие суммы фигурировали в уголовном деле и что конфисковали у главных фигурантов.

Вот что сейчас происходит в деревне около Беловежской пущи, где 4 дня назад потерялся мальчик. Максим пропал в субботу вечером. Целый день до этого катался на велосипеде, а потом направился на «базу». Так мальчишки называют шалаш в лесу. «Не понимаем, куда он мог деться», — соседи только разводят руками. Максима сейчас ищет полстраны.

Одни из самых маленьких зарплат в стране — у библиотекарей. Они получают в среднем 387,6 рубля в месяц — и вот как на эти деньги людям удается жить .

А еще мы познакомились с семилетним Пашкой, которого на днях разыскивало минское «Динамо»: мальчишка при счете 0:3 расплакался на встрече любимой команды с магнитогорским «Металлургом». Чудесный мальчик!





Все новости вторника, 19 сентября

Кстати. Если вы по утрам выглядите и чувствуете себя не очень, то вам должны помочь советы телеведущих утренних эфиров: вот здесь красавицы делятся с нами секретами хорошего внешнего вида и рассказывают, что помогает им взбодриться. Хорошего дня!

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