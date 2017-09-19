На учениях «Запад-2017» произошел серьезный инцидент: на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами людей. Также сообщалось о двух пострадавших зрителях и двух сгоревших автомобилях. Позже Минобороны России заявило, что информация о пострадавших является провокацией и не соответствует действительности: мол, ракета попала в стоянку и повредила только автомобили. Вот здесь у нас есть видео обстрела.
Верховный суд за полдня рассмотрел апелляцию напавшего на учительницу гимназиста Доната Скакуна — и вот каков его вердикт по этому резонансному делу.
Стало известно, что власти активизировали работу по возврату просроченных долгов из-за рубежа: более 500 млн долларов зависли на счетах иностранных контрагентов, а белорусские предприятия вынуждены из-за этого брать кредиты. За дело взялся Совбез.
Глава БПЦ митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм «Матильда». Почему, казалось бы, рядовой фильм вызвал такие ожесточенные дискуссии? Сформулировали вот шесть наивных вопросов о картине и попробовали ответить на них. Например, объясняем, в чем же «оскорбление религиозных чувств».
Вот здесь у нас продолжение истории о стройке Грабовского. Помните, как известный хоккеист самовольно захватил землю в деревне под Минском и тем самым лишил соседей возможности подъезда к их домам? Оказалось, что «дорогу, которую соседи себе вручную делали» ему и правда подарил президент!
Вот это кошмар! Жительница Сиднея пришла на свадьбу друзей и обнаружила, что в этом же платье пришли еще пять гостий! Женщины не были подружками невесты и не сговаривались — просто они купили один и тот же наряд в одном и том же магазине. Смотрите, как смешно (на самом деле нет)!
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Мы уже писали, что президенты Беларуси и России будут наблюдать за учениями «Запад-2017» по отдельности. Каждый на своей территории. А к нам приедет Шойгу. В таком решении лидеров двух стран читается политическое послание. Кому оно направлено: друг другу или зарубежным партнерам — разъясняем здесь.
А здесь вы найдете все о самом нашумевшем деле последних лет — деле ошмянских таможенников. Рассказываем, какое наказание получила верхушка Ошмянской таможни и рядовые сотрудники, какие суммы фигурировали в уголовном деле и что конфисковали у главных фигурантов.
Вот что сейчас происходит в деревне около Беловежской пущи, где 4 дня назад потерялся мальчик. Максим пропал в субботу вечером. Целый день до этого катался на велосипеде, а потом направился на «базу». Так мальчишки называют шалаш в лесу. «Не понимаем, куда он мог деться», — соседи только разводят руками. Максима сейчас ищет полстраны.
А еще мы познакомились с семилетним Пашкой, которого на днях разыскивало минское «Динамо»: мальчишка при счете 0:3 расплакался на встрече любимой команды с магнитогорским «Металлургом». Чудесный мальчик!
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