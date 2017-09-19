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В Речицком районе зарегистрированы превышения цезия в грибах более чем в три раза

20.09.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Лабораториями рынка и Речицкого зонального ЦГЭ в течение августа месяца на содержание цезия-137 исследовано 249 проб грибов, превышения допустимого уровня (370 Бк/кг) зарегистрированы в семи пробах, пишет «Дняпровец».


Из исследованных 10 проб сухих грибов (при нормативе 2500 Бк/кг), один образец сухих белых грибов из деревни Малодуши оказался с активностью 5705 Бк/кг, до сушки грибы этой же партии в свежем виде имели активность 1304 Бк/кг (при нормативе 370 Бк/кг).

Приведенные результаты лабораторных исследований нельзя воспринимать однозначно, потому что очень часто собранные грибы в окрестностях одного и того же населенного пункта, показывают совершенно разные результаты. Например, как в деревне Подолесье, где собраны лисички с активностью 30 Бк/кг — практически «чистые», и «грязные» — с активностью 636 Бк/кг.

 
 
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Приведенные результаты лабораторных исследований нельзя воспринимать однозначно, потому что очень часто собранные грибы в окрестностях одного и того же...

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