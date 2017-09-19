В Гомельской области от гриппа планируют привить более полумиллиона человек

В 2017 году профилактическими прививками против гриппа запланировано охватить не менее 40% населения области, а также до 75% населения, относящегося к группам риска. Бесплатную вакцинацию против гриппа получит более 32% жителей Гомельщины, сообщает БЕЛТА.





В этом году для иммунизации против гриппа на бюджетной основе будет использоваться вакцина «Гриппол плюс» российского производства. Ей будут прививать население из групп высокого риска заражения: детей с шести месяцев до трех лет, детей и взрослых с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, пожилых пациентов старше 65 лет, медицинских работников и работников некоторых других отраслей. Для предприятий и желающих привиться на платной основе предлагаются зарубежные вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Получить прививку против гриппа бесплатно и за счет личных средств граждане могут в амбулаторно-поликлинических учреждениях области по месту жительства. Для иммунизации работников трудовых коллективов созданы прививочные бригады, которые будут выезжать на предприятия в соответствии с договорами.

По словам заведующей отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилии Остапенко, ежегодно в регионе прививки против гриппа делают около 500 тыс. человек. В результате плановой иммунизации населения последние несколько лет не происходит эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРИ. Доказано, что вакцинация — наиболее эффективный специфический метод профилактики гриппа. В связи с этим управление здравоохранения Гомельского облисполкома и санэпидслужба области настоятельно рекомендуют населению принять участие в вакцинации против гриппа.