Городская среда: как пролить свет на ситуацию с темными дворами

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Минск считается самым ярким городом страны. По информации "Мингорсвета", в столице насчитывается 145 тысяч фонарей. Между тем и здесь можно найти темный угол, и даже не один.

Почему в одних дворах — хоть иголки собирай, а в других — кромешная тьма, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева.

Улица погасших фонарей

Пару месяцев назад я сменила адрес. Двор дома №26/1 по улице Ангарской казался вполне симпатичным при свете дня, а вот сумерки выявили проблему: только половина подъездов пятиэтажки снабжены фонарями. И чем раньше темнеет, тем острее становится проблема. В подъезд приходится заходить с фонариком. Кроме того, часто возвращаюсь домой поздно. В темном дворе, где нередко собираются компании, не чувствую себя в безопасности.

Такая же ситуация наблюдается во многих других районах Минска. Жители дома №50/1 на улице Я. Колоса пожаловались Sputnik, что здесь нет ни одного работающего фонаря. Во дворе на улице Калиновского, 15 тоже мало освещения и много деревьев, что в свою очередь создает кромешную тьму.

Чей фонарь?

Почему в одних дворах много фонарей, а в других их днем с огнем не найти? И кто за это несет ответственность? Найти специалиста, который смог бы пролить свет на ситуацию, оказалось задачей не из легких. Дело в том, что за оборудование во дворах отвечают разные организации. Отдельно стоящие фонари — зона ответственности УП "Мингорсвет". За фасадные отвечает балансодержатель, в случае с жилым домом — районная администрация.

В "Мингорсвете" отмечают, что чиновники нередко пользуются такой путаницей и все обращения переадресовывают сюда.



© Sputnik / Александр Шурмелев Городская среда: что не так с парковками на Богдановича, 55

"Они должны реагировать на них, на участках, где не проектировалось освещение, что-то решать, но идут по пути меньшего сопротивления, отправляют к нам. Говорят, "Мингорсвет" — организация, которая обслуживает. Пытается все свалить на нас, так и запишите", — просит начальник производственного отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин.

Собеседник отмечает: 20 лет назад его организация действительно устанавливала дополнительные фонари в темных дворах. Сегодня на такую работу денег не выделяют. Кроме того, юридически это невозможно.

"Мы юридически не обладаем правами застройщика таких сетей", — говорит Чухин.

В свою очередь отдельно стоящие фонари "Мингорсвет" не проектирует. Организация занимается лишь их эксплуатацией.

"В законодательстве прописано, что должны быть освещены местные проезды. Но если застройщик (администрация, УКС, товарищество собственников) про это не думает, "Мингорсвет" на них повлиять не может. В новых домах это еще делается, а в старых об этом не думали. Максимум подъездные фонари стояли под козырьками", — рассказывает Владлен Чухин.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Фонари на доме есть, но горят далеко не все

Когда деревья были маленькими

В администрации Заводского района, на балансе которой находится мой дом, не горящие фонари объясняют двумя причинами. Первая — нежелание самих жильцов их включать.

"Если фонарь не функционирует, то лампочка перегорела или что-то отошло. Вызывайте коммунальную службу", — советует заместитель главы администрации Леонид Балаболов.

Собеседник замечает: постепенно город производит замену фасадных фонарей, которые оснащены датчиками движений и загораются, как только к подъезду кто-то подходит. Такое оборудование позволяет сэкономить электроэнергию. В новых дворах все дома им оснащаются по умолчанию. А вот в старых на такую замену соглашаются не все.

"Некоторые утверждают, что им нравится, когда за десять метров от подъезда горит лампочка. Другие относятся к этому вопросу более бережливо", — замечает Леонид Александрович.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: насколько безопасна для ребенка дорога к школе

В некоторых дворах изначально проектировалось по одному фасадному фонарю. Однако на тот момент, поясняет собеседник, этого освещения было достаточно.

"Деревья возле дома были невысокими, но через десять лет они вымахали. Поэтому возникала такая проблема. Тогда есть необходимость в подрезке деревьев или установке дополнительного освещения", — рассказывает Леонид Балаболов.

Эта услуга должна проводиться за счет жильцов, уточнил собеседник.

Опасный район

В ЖЭУ №2 Заводского района Минска мне объяснили, почему в моем доме не работают фонари. Заявку на замену светильника здесь получили. Она обойдется в 90 рублей. Но денег на это нет.

"Давно поступила заявка, но у нас нет денег. Говорим честно, как есть", — признаются в ЖЭУ.



© Sputnik / Сергей Пушкин. В вечернее время этот двор выглядит более мрачно

Замглавы администрации Леонид Балаболов замечает, что на время выполнения ремонта количество имеющихся денег влиять не должно.

"Если это текущий ремонт, например, замена лампочки, то он должен выполняться за сутки. Если же вопрос связан с покупкой нового оборудования, проводится тендер. По времени такая работа занимает около месяца", — уточняет чиновник.

В ГУВД Мингорисполкома отмечают: освещенность двора и криминогенная обстановка в нем связаны напрямую. Темные дворы облюбовывают компании для распития спиртного, в таких дворах чаще воруют.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: кому в Минске мешают квартиры на час

"Если такой двор обнаружен, в конце смены наши сотрудники пишут рапорт, который направляется в соответствующие службы", — рассказывает заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики, начальник отдела охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома Виталий Степура.

Экономить с умом

На освещение дворов сегодня уходит немало денег. Задача государства и жильцов — экономить, считает Леонид Балаболов. В фасадные фонари сегодня устанавливают не лампы высокого давления, а куда более экономичные — светодиодные.

За ними — будущее, уверены в Центре светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук. Срок службы такого оборудования — 12 лет. Для сравнения: лампа высокого давления работает 2-3 года.

"Светодиоды позволяют генерировать поток света такой же, а количество энергии потребляют гораздо меньшее. Экономичной также считается люминесцентная лампа, но ее чаще используют в помещении. На улице при морозной погоде она плохо функционирует. В перспективе для наружного освещения останется только светодиодная", — рассказывает ведущий маркетолог коммерческого отдела центра Михаил Баркун.



© Sputnik / Виктор Толочко Городская среда: как байкеры мешают горожанам спать по ночам

Однако светодиодные лампы лучше использовать в тандеме с альтернативными источниками энергии. Вслед за Европой в этом направлении движется и Беларусь, говорит директор ООО "Главэнерго" Феликс Масесов. По его словам, энергию солнца используют и частные потребители, и госструктуры.

"Обратились "Гроднозеленстрой", предприятия, отвечающие за парковые зоны. Но больше заявок от дорожно-строительных управлений. Солнечные батареи используются на трассах, потому что не везде можно подвести линию электропередач. Наши автономные источники стоят на московской, гродненской, гомельской трассах", — отмечает Феликс Александрович.

На фонарях в жилых дворах солнечные батареи пока не устанавливают, но здесь, возможно, все впереди. По прогнозам, к 2020 году 6% потребляемой энергии будет приходиться на долю альтернативной.