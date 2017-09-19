К началу отопительного сезона в Гомеле заменили около 25 км теплосетей

При подготовке к отопительному сезону и для надежной работы теплоисточников выполнен профилактический ремонт 20 котельных, более 100 тепловых пунктов, произведены очистка водонагревателей и гидравлические испытания теплотрасс. Всеми теплоисточниками создан необходимый запас резервного топлива в количестве почти двух тысяч тонн, сообщает БЕЛТА.

В Гомеле ежегодно заменяется более 4% тепловых сетей на предизолированную трубу. За последние семь лет заменен 181 км теплосетей, в этом году — 24,8 км.

— Сейчас износ тепловых сетей составляет порядка 50%. Поэтому балансодержателям необходимо учесть практику прошлого отопительного сезона и обеспечить стабильную безаварийную работу теплотрасс в зимний период, — сказал генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельское городское ЖКХ» Виктор Кулаго.

Также коммунальными предприятиями выполнен ремонт 86 тыс. кв. м кровель, проведена ревизия более 1,7 тыс. тепловых пунктов, утеплено 60 жилых домов. Кроме того, выполнен ремонт 8 тыс. кв. м асфальтного покрытия в более чем 40 дворах.

Пока позволяют погодные условия, продолжаются ремонтные работы дорожно-мостового хозяйства. Выполнен ямочный ремонт 20 тыс. кв. м улиц, заменено 70 тыс. кв. м асфальтного покрытия на таких улицах, как Свиридова, Богданова, Братьев Лизюковых, Студенческом проезде, расширена улица Хатаевича.