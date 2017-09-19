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Лукашенко поздравил таможенников с профессиональным праздником
20.09.2017 10:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником — Днем таможенника, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
День таможенника отмечается в Беларуси 20 сентября. Профессиональный праздник учредили в Беларуси после провозглашения страной независимости, так начался этап развития таможенной службы как правоохранительного органа, который защищает экономические интересы нашей страны. Государственный таможенный комитет РБ был образован в 1991 году.
"Белорусская таможенная служба вносит большой вклад в социально-экономическое развитие страны, обеспечивая наполнение бюджета и содействуя внешней торговле", — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что постоянное внедрение органами таможни современных технологий позволяет значительно ускорить оформление грузов, поставить эффективный заслон трансграничной преступности. "Это способствует транзитной привлекательности, улучшению инвестиционного климата Беларуси и росту ее авторитета на международной арене", — подчеркнул Лукашенко.
Президент выразил уверенность, что высокий профессионализм, преданность своему делу и впредь будут залогом успеха в решении поставленных перед таможенной службой задач.
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Работа таможни способствует транзитной привлекательности Беларуси и ставит заслон трансграничной преступности, уверен президент.
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