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Акция "День без автомобиля" пройдет в Беларуси 22 сентября
20.09.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел призвало жителей Беларуси отказаться от поездок на личных автомобилях 22 сентября, в этот день во многих странах мира проходит акция "День без автомобиля".
© Sputnik / Артем Бордовский
Данная акция проходит в РБ не первый год. Ее целью является — привлечение внимания к вопросам загрязнения атмосферы вредными выбросами от транспорта.
"Акцией "День без автомобиля" в Минске завершится проведение Европейской недели мобильности. В пятницу в центре белорусской столицы пройдет масштабный праздник", — сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.
По словам собеседников агентства, в частности, на улице Ленина пройдут конкурсы и игры для детей, красочные шоу, а также состоится презентация электромобилей.
В МВД отметили, что финальным аккордом станет велопробег, участники которого проследуют по проспекту Независимости и финишируют около Национальной библиотеки.
В министерстве также подчеркнули, что поддержать экологическую акцию можно, отказавшись в этот день от использования личных и служебных авто. Как ранее сообщалось, в предыдущие годы 22 сентября некоторые руководители министерств и ведомств шли на работу пешком.
В рамках мероприятия в столице с пассажиров общественного транспорта не будут взимать плату за проезд при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации машины, сказали в МВД.
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Для водителей, которые откажутся в этот день от поездки на личных автомобилях, проезд в общественном транспорте будут бесплатным.
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