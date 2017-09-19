МИНСК, 20 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел призвало жителей Беларуси отказаться от поездок на личных автомобилях 22 сентября, в этот день во многих странах мира проходит акция "День без автомобиля".



© Sputnik / Артем Бордовский Белорусский электромобиль: 80 км без подзарядки

Данная акция проходит в РБ не первый год. Ее целью является — привлечение внимания к вопросам загрязнения атмосферы вредными выбросами от транспорта.

"Акцией "День без автомобиля" в Минске завершится проведение Европейской недели мобильности. В пятницу в центре белорусской столицы пройдет масштабный праздник", — сообщили Sputnik в среду в МВД Беларуси.

По словам собеседников агентства, в частности, на улице Ленина пройдут конкурсы и игры для детей, красочные шоу, а также состоится презентация электромобилей.

В МВД отметили, что финальным аккордом станет велопробег, участники которого проследуют по проспекту Независимости и финишируют около Национальной библиотеки.

В министерстве также подчеркнули, что поддержать экологическую акцию можно, отказавшись в этот день от использования личных и служебных авто. Как ранее сообщалось, в предыдущие годы 22 сентября некоторые руководители министерств и ведомств шли на работу пешком.

В рамках мероприятия в столице с пассажиров общественного транспорта не будут взимать плату за проезд при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации машины, сказали в МВД.