В Гродно впервые пройдет фестиваль книги

Необычный фестиваль пройдет в пятницу, 22 сентября, во дворике Нового замка. Здесь можно будет познакомиться с книжными новинками и раритетами и посмотреть выставку самодельных книг, рассказывает «Гродненская правда».





Во дворике будут работать тематические площадки. На исторической можно будет проследить историю становления письменности и посмотреть фильмы о Гродно: «Баториевка», «Главный храм города Фара Витовта», «Дворец Радзивиллов в Гродно». Детская площадка побалует маленьких участников интересными театральными представлениями и мастер-классами. На молодежной площадке — порисовать 3D-ручкой и создать макет книги или героя с помощью 3D-принтера. Здесь же под открытым небом пройдет популярная в Гродно интеллектуальная игра «Мозгобойня».

Будут и мастер-классы. Например, гостям предложат попробовать писать пером и чернилами, научат мастерить закладки, расскажут, как сделать кожаный переплет для книги, создать альбом в модной технике скапбукинг и многое другое.

В программе презентации издательств, редакций средств массовой информации, типографий, встречи с писателями. На праздник в Гродно приедут известные белорусские писатели: Наталья Батракова, Тамара Лисицкая, Виктор Шнип, творческая встреча с которыми пройдет в Новом замке.

Также будет работать свободный микрофон для тех, кто захочет прочитать свои любимые стихи или отрывки из прозы. Свои любимые произведения прочитают и известные гродненцы: актеры, телеведущие, представители органов власти.

Организаторы фестиваля книги — Министерство информации Беларуси, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областная научная библиотека имени Карского и «Гроднооблсоюзпечать».

Начнется фестиваль в 11.00.