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Стаж работы для назначения пенсий будут считать по-новому
20.09.2017 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Правительство Беларуси внесло изменения и дополнения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, сообщили Sputnik в Национальном центре правовой информации.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как отметили в НЦПИ, такое решение закреплено постановлением Совета министров №684 от 13 сентября 2017 года.
"В частности, определено, что периоды военной службы (службы в военизированных организациях), приходящиеся на периоды нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми, подтверждаются справками, выдаваемыми по месту военной службы (службы в военизированных организациях), и справками архивных учреждений", — пояснили в НЦПИ.
Также внесены дополнения и изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста. Это положение было принято Совмином в 2006 году.
Так, определено, что право на пособие имеют лица, достигшие 16 лет (но не старше 65 лет — мужчины, 60 лет — женщины), неработающие, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования.
Кроме того, дополнительно определены обстоятельства, при наступлении которых выплата пособия прекращается:
— достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины — 65 лет, женщины — 60 лет);
— постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет.
Постановление вступило в силу 17 сентября 2017 года, проинформировали в НЦПИ.
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Изменения коснутся военных, поменяются и правила назначения пособий лицам, ухаживающим за престарелыми и инвалидами.
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