|
Едва не утонул в болоте. В Лидском районе заблудившегося в лесу грибника спасли милиционеры
20.09.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by
В Лидском районе 68-летний мужчина забрел в болото и едва там не утонул. Грибника спасли милиционеры, которые отправились на поиски потерявшегося местного жителя,
В понедельник после обеда житель поселка Дитва Лидского района поехал на автомобиле в лес за грибами. Машину оставил на опушке и пошел на «тихую охоту». Спустя несколько часов грибник понял, что заблудился, позвонил родным и рассказал, где оставил машину и в какую сторону предположительно направился.
Однако сообщение о заблудившемся человеке в милицию поступило только около 10 часов вечера. К тому моменту телефон грибника уже разрядился. На поиски отправились милиционеры Лидского РОВД. Темное время суток и неблагоприятные погодные условия осложняли поиск заблудившегося человека. Трудно было и из-за того, что вокруг — болотистая местность.
Милиционеры выстроились в цепочку и стали прочесывать лес, сделали четыре захода, однако каждый раз упирались в болото. Уже около половины второго ночи на четвертый час поиска на окрики милиционеров грибник все-таки отозвался. Он был примерно в километре от места поиска. Милиционеры пошли в сторону, откуда доносился голос, место там было очень топкое: делали шаг — нога проваливалась по колено. В итоге им удалось добраться до грибника, он был по колено в воде, дрожал от холода, передвигаться сам уже не мог.
Милиционеры на руках вынесли мужчинуиз леса и фактически спасли ему жизнь.
Кстати, в Беловежской пуще
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе 68-летний мужчина забрел в болото и едва там не утонул. Грибника спасли милиционеры, которые отправились на поиски потерявшегося местного жителя.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии