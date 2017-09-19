Едва не утонул в болоте. В Лидском районе заблудившегося в лесу грибника спасли милиционеры

В Лидском районе 68-летний мужчина забрел в болото и едва там не утонул. Грибника спасли милиционеры, которые отправились на поиски потерявшегося местного жителя, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В понедельник после обеда житель поселка Дитва Лидского района поехал на автомобиле в лес за грибами. Машину оставил на опушке и пошел на «тихую охоту». Спустя несколько часов грибник понял, что заблудился, позвонил родным и рассказал, где оставил машину и в какую сторону предположительно направился.

Однако сообщение о заблудившемся человеке в милицию поступило только около 10 часов вечера. К тому моменту телефон грибника уже разрядился. На поиски отправились милиционеры Лидского РОВД. Темное время суток и неблагоприятные погодные условия осложняли поиск заблудившегося человека. Трудно было и из-за того, что вокруг — болотистая местность.

Милиционеры выстроились в цепочку и стали прочесывать лес, сделали четыре захода, однако каждый раз упирались в болото. Уже около половины второго ночи на четвертый час поиска на окрики милиционеров грибник все-таки отозвался. Он был примерно в километре от места поиска. Милиционеры пошли в сторону, откуда доносился голос, место там было очень топкое: делали шаг — нога проваливалась по колено. В итоге им удалось добраться до грибника, он был по колено в воде, дрожал от холода, передвигаться сам уже не мог.

Милиционеры на руках вынесли мужчинуиз леса и фактически спасли ему жизнь.

Милиция рекомендует грибникам обязательно брать с собой в лес мобильный телефон с заряженной батарейкой. В настоящее время это самое эффективное средство обнаружения пропавшего человека. Если потерялись, незамедлительно звоните родственникам и в специальные службы. Контролируйте уровень зарядки батареи, не делайте ненужных звонков, по телефону долго не разговаривайте.

Кстати, в Беловежской пуще уже пятые сутки ищут 10-летнего мальчика, который пропал, поехав в лес за грибами. В поисках заняты более 500 человек.