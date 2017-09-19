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Белорусский правозащитник ответил блогеру Лапшину: "Написанное про СИЗО на Володарке - полный бред"
20.09.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Правозащитник Андрей Бондаренко по пунктам разобрал скандальный пост
Известный блогер Александр Лапшин, который недавно был помилован президентом Азербайджана, в своем ЖЖ описал впечатления от
«Это, наверное, первый случай, когда «Платформа» вступается за отечественную пенитенциарную систему, опровергая откровенную клевету известного блогера. Мне сложно сказать, по какой причине Александру Лапшину понадобилось это вранье, но если уже я не выдержал, то можете представить, чего он там понаписывал. То, что бытовые условия СИЗО-1 остаются неудовлетворительные — уже давно не секрет. И это по сути единственное, что автор отразил более-менее реалистично (…). В остальном — полный бред.
1. «Как выяснилось, почти все сокамерники сидят уже давно в ожидании суда, некоторые по 2(!) года и к ним еще даже не приходил следователь».
— Даже сложно это как-то прокомментировать, поскольку следователи появляются с завидной регулярностью, а к сроку содержания под стражей СИЗО не имеет никакого отношения.
2. «Принесли завтрак. Выглядит этот так: распахивается окошко и раздается крик «Каааааша».
— Питание раздают по времени и никто не орет. В этом нет смысла, меню на каждый день заключенные знают.
3. «У нас камера элитная, можно тарелки помыть в раковине, но в других камерах раковин попросту нет».
— Во всех камерах есть раковины и туалет.
4. «В тюрьме дофига больных туберкулезом, причем из-за переполненности камер многие из них сидят вместе со здоровыми».
— Больных туберкулезом очень мало и сидят они отдельно.
5. «Если вам не приносят передачи родные — вы быстро начнете болеть и в итоге погибните. К счастью, белорусские сидельцы жалеют иностранцев и делятся с ними своими домашними передачами».
— Питание в СИЗО-1 вполне съедобное, но и его берут только для гарнира к 30 кг. передач, которые разрешены в месяц.
6. «Свидания с семьей раз в месяц на полчаса через стекло, причем начальство чаще никаких свиданий не разрешало без объяснения причин».
— Свидания обвиняемым НЕ РАЗРЕШЕНЫ вообще, только с разрешения следователя.
7. «Еще не разрешается читать книги! Это не шутка».
— Каждую неделю книги раздаются местной библиотекой, а в письмах и передачах их можно передавать сколько душе угодно. С определенными понятное дело ограничениями.
8. «По секрету сокамерники делились, что, если со свободы через „одного человечка“ передать деньги, то и свидания с семьей разрешат чаще и камеру могут дать получше. Еще за взятку можно договориться, чтобы вам в камеру поставили телевизор, это вам обойдется примерно в 500 евро взятки. Перевод в камеру получше стоит 1000−1500 евро в месяц. Лечь в больницу — еще около 2000 евро в месяц».
— Телевизор в камеру администрация по заявлению даст бесплатно или можешь заказать его с воли через родственников и забрать обратно после выхода или этапирования на зону. А перевод в камеру за 1500 у.е.- вызывает улыбку и сомнения в адекватности автора. Как и сумма «лечь» в больницу, в которую просто попадаешь при наличии заболевания.
Статья автора — не более, чем социальная фантастика, очень смахивающая на банальное вранье. В белорусских тюрьмах достаточно недостатков, за которые их можно критиковать. Достаточно случаев нарушения прав человека. Но для чего их обвинять в том, чего нет? Мне кажется, что подобные высказывания недопустимы для определенного уровня авторов, доверие к которым после таких публикаций исчезает напрочь".
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Андрей Бондаренко по пунктам разобрал скандальный пост Александра Лапшина. Он лишь согласился с тем, что бытовые условия в СИЗО №1 оставляют желать лучшего,...
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