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Бассейн в Брилевичах теперь работает круглосуточно
20.09.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
В августе на Каролинской, 1 открылся первый типовой бассейн «Дружба». Месяц он работал в тестовом режиме до 23.00. А теперь, как пишет агентство «
Абонементы на ночные сеансы с полуночи до 6 утра разовые. Их можно приобрести в кассе бассейна с 6.30 до 21.00. Стоимость разового абонемента в большой чаше — 6,50 рубля, а в малой — 5. Перерыв будет с 3 до 4 часов.
Напомним, на
8 занятий в месячном абонементе стоят 52 рубля, 4 — 26 рублей.
Для людей с инвалидностью в бассейне создана безбарьерная среда. Например, здесь предусмотрены отдельные оборудованные раздевалки, специальные сидения, которые опускаются в воду, пандусы.
В планах у города — построить подобные типовые бассейны, как на Каролинской, 1 в каждом районе Минска.
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Типовой бассейн в Брилевичах теперь работает круглосуточно. Абонементы нужно покупать до 21.00
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