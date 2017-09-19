Бассейн в Брилевичах теперь работает круглосуточно

В августе на Каролинской, 1 открылся первый типовой бассейн «Дружба». Месяц он работал в тестовом режиме до 23.00. А теперь, как пишет агентство « Минск-Новости », его перевели в круглосуточный режим.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Абонементы на ночные сеансы с полуночи до 6 утра разовые. Их можно приобрести в кассе бассейна с 6.30 до 21.00. Стоимость разового абонемента в большой чаше — 6,50 рубля, а в малой — 5. Перерыв будет с 3 до 4 часов.

Напомним, на строительство бассейна ушло 2,5 миллиона белорусских рублей, а возвели здание за восемь месяцев. В бассейне есть 2 чаши — для детей и взрослых. В большой каждая дорожка по 2 метра в ширину и 25 метров в длину, глубина чаши — 1,8. Одновременно там могут заниматься 10 человек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

8 занятий в месячном абонементе стоят 52 рубля, 4 — 26 рублей.

Для людей с инвалидностью в бассейне создана безбарьерная среда. Например, здесь предусмотрены отдельные оборудованные раздевалки, специальные сидения, которые опускаются в воду, пандусы.

В планах у города — построить подобные типовые бассейны, как на Каролинской, 1 в каждом районе Минска.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY