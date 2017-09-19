Санслужба рассказала, где в Минской области нельзя собирать грибы

Специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели радиационный контроль грибов из разных районов столичного региона. Уже есть первые результаты.



Фото: Светлана Курейчик

Не рекомендуется собирать грибы в районе Ивенца (Воложинский район) и в Налибокской пуще.

В грибах, собранных в Воложинском районе, зафиксировано значительное превышение содержания радионуклидов цезия-137 (в исследованных образцах его удельная активность превышала допустимую в 4 раза!).

В то же время содержание радионуклидов цезия-137 в пробах дикорастущих грибов из лесов Узденского, Минского, Крупского, Дзержинского районов не превышало пределов допустимого.

Специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напоминают: провести радиационный контроль даров леса можно в столице (Минск, улица П. Бровки, 9), а также в районных и зональных центрах гигиены и эпидемиологии (кроме Смолевичского) области. Услуга бесплатная.