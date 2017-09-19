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Санслужба рассказала, где в Минской области нельзя собирать грибы

20.09.2017 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели радиационный контроль грибов из разных районов столичного региона. Уже есть первые результаты.


Фото: Светлана Курейчик

Не рекомендуется собирать грибы в районе Ивенца (Воложинский район) и в Налибокской пуще.

В грибах, собранных в Воложинском районе, зафиксировано значительное превышение содержания радионуклидов цезия-137 (в исследованных образцах его удельная активность превышала допустимую в 4 раза!).

В то же время содержание радионуклидов цезия-137 в пробах дикорастущих грибов из лесов Узденского, Минского, Крупского, Дзержинского районов не превышало пределов допустимого.

Специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья напоминают: провести радиационный контроль даров леса можно в столице (Минск, улица П. Бровки, 9), а также в районных и зональных центрах гигиены и эпидемиологии (кроме Смолевичского) области. Услуга бесплатная.

 
Теги: Минск
 
 
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В некоторых районах в пробах дикорастущих грибов зафиксировано значительное превышение содержания радионуклидов цезия-137.

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