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В 80 кафе и ресторанах Минска пройдет неделя белорусской кухни

20.09.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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C 25 сентября по 1 октября в Минске пройдет пятнадцатая неделя белорусской кухни. О том, какие блюда и за какую цену можно будет попробовать в 80 заведениях Минска сообщает ГУПР Мингорисполкома.

Гостям предложат шесть блюд национальной кухни, которые пользовались особым спросом во время предыдущих акций. Среди них — куриный рулет с малосольными огурцами — 4,5 рубля, тыквенный суп с курицей и гренками — 3,5 рубля, печисто с соусом и печеными овощами — 9,5 рубля, поджарка по-деревенски с грибами — 8,5 рублей, хворост творожный с медом — 3,5 рубля и клюквенный морс за 1 рубль. Все блюда приготовят по единому рецепту и будут продавать по единой цене независимо от класса заведения.

Акция пройдет в кафе «Гараж», «Терра пицца», ENZO, в ресторане «Гамбринус», «У ратуши» и других. Полный список 80 заведений с адресами можно найти тут.

 
Теги: Минск
 
 
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В 80 кафе и ресторанах Минска пройдет неделя белорусской кухни

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