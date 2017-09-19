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Житель Полоцка покупал мобильники в кредит на чужое имя

20.09.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В Полоцке мошенник оформлял кредиты на подставных лиц, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

В качестве кредитополучателей судимый 30-летний житель Полоцка использовал людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Их паспортные данные он и вносил в договор.

Установлены 4 факта мошенничества, общая сумма сделок составила 2,7 тысячи рублей. Но у правоохранителей есть основания считать, что таких фактов значительно больше.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК (Мошенничество).

 
 
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Установлены 4 факта мошенничества, общая сумма сделок составила 2,7 тысячи рублей.

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