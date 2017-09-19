В Витебске бывшая замдиректора школы похитила из бюджета более 6 тысяч рублей

Бывшего заместителя директора одной из витебских школ обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере. Подробности TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

54-летняя женщина в течение 13 лет возглавляла одну из средних школ в Витебске, потом стала заместителем директора по административно-хозяйственной работе.

В январе 2004 года женщина представила директору школы будущего супруга, чтобы устроить его по совместительству на полставки рабочим по обслуживанию зданий. При этом замдиректора понимала, что мужчина фактически эту работу ежедневно выполнять не будет. Его обязанности она собиралась возложить на других подчиненных. Перед трудоустройством мужчины представитель администрации школы оговорила, что ему нужно будет только иногда заниматься электромонтажными работами.

Ежемесячно составляя табели, подозреваемая вносила в них недостоверные сведения о том, какую работу выполнял ее супруг. Затем подписывала их, утверждала у директора школы и получала в бухгалтерии отдела образования зарплату и сопутствующие выплаты.

С февраля 2004 года по май 2017 года обвиняемая похитила из бюджета более 6240 рублей. Эти средства она получала как наличными, так и на банковскую карточку, выданную на имя супруга.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она полностью возместила причиненный ущерб. Материалы уголовного дела переданы в суд.