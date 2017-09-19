Беженцам в Италии предложили поработать на раскопках

МИНСК, 20 сен – Sputnik. Власти Италии разрешат беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки работать на археологических раскопках, сообщила газета Il Tirreno .



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Эта инициатива основывается на соглашении о реализации соцпроекта по адаптации и интеграции беженцев в итальянское общество. Италия станет первой европейской страной, которая привлечет беженцев к работам социально-культурной направленности, прежде в Италии им доверяли только работы по уборке улиц.

Беженцы, предположительно, будут заняты на раскопках в археологическом комплексе Розелле (провинция Гроссетто). На первом этапе к этому проекту планируется привлечь 20-25 человек, которые подали прошение на получение статуса политического беженца в Италии и находятся в ожидании ответа от властей.

Работники будут ухаживать за различными монументальными комплексами, они будут помогать профессиональным археологам на раскопках, а также специалистам, задействованным в организации мероприятий на территории комплекса. Накануне начала работ нужно будет пройти специальный курс обучения. Если инициатива покажет хорошие результаты, и на других археологических площадках могут рассмотреть трудоустройство беженцев.