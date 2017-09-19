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В пятницу около МТЗ с концертом и салютом отпразднуют День машиностроителя

20.09.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В эту пятницу, 22 сентября, на площади у МТЗ с 14 до 22 часов будут праздновать День машиностроителя с ярмаркой, концертом и салютом. Подробности рассказали в Минпроме.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

На призаводской площади будет работать ярмарка с сувенирами и едой. Тут же проведут игры для детей и взрослых, а также покажут выставку достижений Министерства промышленности.

В 15.20 на площадке у завода попробуют установить мировой рекорд: мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц потянет один из последних и самых мощных тракторов МТЗ — Belarus-3522. В программе в течение дня предусмотрены и другие силовые выступления с участием атлетов. А на 15.30 запланировано открытие музея МТЗ.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Концерт начнется в 16.30, и на нем выступят группа «Тяни-толкай» и Дмитрий Колдун. Также зрителей будут развлекать ансамбли «ЧИП», «Белы Птах», «Братья славяне» и другие.

В 21.30 праздничные мероприятия завершит фейерверк.

 
 
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