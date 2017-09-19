19 сентября в Мексике произошло мощное землетрясение, десятки строений были разрушены, а в здании начальной школы под завалами погиб 21 ребенок. Белоруска Татьяна, которая несколько лет живет в этой стране, рассказала TUT.BY, как мексиканцы переживают случившееся.



Фото: lacharlierom/Twitter

— Когда начались толчки, я готовила на кухне обед, на часах было 14.10. Сначала показалось, будто кружится голова, но глянув на шатающиеся шторы, поняла — это землетрясение! Муж еще раньше говорил, в подобных ситуациях нужно спокойно выйти из дома, ни в коем случае не бежать. Если честно, бежать сложно, практически невозможно, все качается, идешь еле-еле, как медведь. Я не брала ни денег, ни документов, ни телефона, ничего, даже несколько секунд, потраченных на поиски, могут стоить жизни. Вышла на улицу прямо с тарелкой в руках! В такие моменты тяжело мыслить разумно, ты находишься в состоянии страха и шока, — рассказывает TUT.BY белоруска Татьяна, которая несколько лет живет в Мексике.

19 сентября здесь произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, которое унесло жизни более 200 человек . В результате стихийного бедствия без электричества остались 3,8 млн жителей страны. Семья Татьяны живет недалеко от Мехико, в городе Толука-де-Лердо. Здесь нет погибших, но много пострадавших.



Фото: lacharlierom/Twitter

— По ощущениям землетрясение напоминает то состояние, когда ты находишься на палубе корабля во время шторма. Выйдя на улицу, увидела соседей. Просто стояли и разговаривали, слушали, как падают предметы в нашем доме, и пытались угадать, что упало. На фабрике у мужа взорвались несколько стаканов. В нашем районе обрушений не было, потому что здания двухэтажные и не старые, — продолжает рассказывать Татьяна. — Когда началось землетрясение, наша собака с тренером была на выставке в Мехико, от страха судья-женщина упала в обморок. Позже муж рассказывал, как у него в офисе один из сотрудников побледнел от страха, поднялся уровень сахара в крови, а секретарь расплакалась. Ее дочь была на занятиях в высотном здании.



Белоруска Татьяна несколько лет живет в Мексике. Фото: facebook.com

Татьяна говорит, что началась паника. В один момент пропала и мобильная связь, и электричество, дозвониться до близких было невозможно. Сейчас связь есть не везде, некоторые до сих пор ищут родных и друзей.

— Много разрушенных зданий в Мехико. На улице люди ведут себя очень спокойно до того момента, пока ничего не начинает падать. Потом у всех шок, слезы… Так уж совпало, что в 1985 году в этот же день, 19 сентября, произошло одно из самых мощных землетрясений в стране. Тогда погибло более 10 тысяч человек, говорят, Мехико отстраивали заново, — вспоминает Татьяна.

Толчки в Толука-де-Лердо длились около 10 минут. Сейчас многие жители садятся в машины, набирают много питьевой воды, одежды, лекарств, и едут в столицу.

— Люди в Мексике очень отзывчивые, доброжелательные, все помогают друг другу. В Мехико многие остались без крыши над головой, дома разрушены, волонтеры помогают им организовать ночлег в зданиях университетов, спортзалах. К оказанию помощи подключился Красный крест, армия, летают военные вертолеты, — рассказывает TUT.BY Татьяна. — Сегодня, 20 сентября, некоторые мои друзья из Мехико не смогут выйти на работу, высотные здания, где размещены офисы, будут проверять на соответствие с техникой безопасности и наличие повреждений.