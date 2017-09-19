Тренажеры - в лизинг, ремонт - своими руками. В Ошмянах коммунальники открыли новый спортивный клуб

Новый тренажерный зал появился в здании бывшего общежития отдела образования, которое было передано на баланс местному ЖКХ. Спортивный клуб очень быстро стал популярным местом в городе: заниматься сюда приезжают даже жители Островца и Сморгони, сообщает портал gkx.by.





— Мы давно хотели сделать для своих работников тренажерный зал, но не было подходящего помещения, а в принятом на баланс здании первый этаж сконструирован под учебные аудитории, одну из которых легко можно было трансформировать в зону здорового образа жизни, — рассказывает заместитель директора Ошмянского РУП ЖКХ Вячеслав Янковский. — Кроме того, общежитие располагается на центральной улице города, что практически гарантировало посещаемость, а значит, и окупаемость данного проекта.





Общая стоимость проекта — 150 тыс. долларов США. Однако первоначальные вложения оказались минимальными, за исключением первоначального взноса за тренажеры в сумме около 29 тысяч рублей.

Все строительные работы произведены собственными силами, а оборудование (самая дорогостоящая часть идеи) взято в лизинг на три года, причем размер платежей варьируется в зависимости от времени года: зимой, когда посещаемость большая, — выше. Летом — гораздо демократичнее. Лизинговые платежи практически закрываются за счет деятельности тренажерного зала, а после их выплаты уже можно подсчитывать чистую прибыль. Тренажеры будут обслуживаться фирмой-поставщиком в течение 5 лет, а их надежность практически не ограничивается временем. Согласно бизнес-плану окупаемость проекта составляет четыре года.









— Мы прекрасно понимали, что потенциальные клиенты тренажерного зала — молодежь и люди среднего возраста, а эта аудитория черпает информацию из интернета, — продолжает Вячеслав Янковский. — Поэтому задолго до открытия объекта началась рекламная кампания. Страница «Сталёвы горад» появилась на сайте предприятия, были созданы группы в социальных сетях. Поэтому уже с первого дня после открытия зала посещаемость достигла максимума. Мы постарались создать здесь не просто помещение для тренировок, а своеобразный клуб любителей здорового образа жизни, место ежедневного общения.