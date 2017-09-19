Из чего складывается пенсия трехкратного олимпийского чемпиона

Накануне 80-летия прославленного борца Александра Васильевича Медведя интернет взорвала цитата из его интервью одному из ресурсов. Дескать, пенсия у трехкратного олимпийского чемпиона небольшая: "как у всех — 130 новыми. Нормально — на лекарства, хотя и не все, хватает. Писал наверх заявления — молчат…"



© Sputnik / Виктор Толочко Непобежденный Медведь: 80 лет легендарному борцу

Хотя в чужой кошелек заглядывать у нас как-то не очень принято, но Александр Васильевич — человек-легенда. Поэтому эта деликатная тема стала предметом расследования Sputnik.

Путем сложения

По информации Министерства труда и социальной защиты, Александр Васильевич Медведь получает пенсию за особые заслуги перед Республикой Беларусь. В сентябре 2017 года она составила 452 рубля 96 копеек.

Есть еще указ президента Республики Беларусь №555 от 17 ноября 2009 года "Об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам". Ежемесячно легендарный борец, а также другие спортсмены-пенсионеры, в чьей копилке есть золотые олимпийские медали, получают "300% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством Республики Беларусь, за два последних квартала, включая квартал ее выплаты". В случае с Медведем эта сумма сейчас составляет 592 рубля 71 копейку.

Александр Медведь является почетным гражданином города Минска. До 2009 года обладателям этого звания полагались бонусы в виде бесплатного проездного билета на все виды транспорта, получения денежных средств на оздоровление, техническое обслуживание жилого помещения, пользование коммунальными услугами и другие льготы. Все это теперь заменено на ежегодное денежное вознаграждение за счет бюджета города в размере 150 базовых величин. Делим полученную сумму на 12 месяцев и получаем 287 рублей 50 копеек ежемесячной прибавки к пенсии.



© Sputnik / Мария Амелина Стаж работы для назначения пенсий будут считать по-новому

Есть и помощь со стороны профильного министерства. Как пояснил пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович, Александр Васильевич Медведь является старшим тренером национальной команды по вольной борьбе, а также на полставки — тренером-преподавателем Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки".

"Медведь — заслуженный и многоуважаемый борец. У него богатейший профессиональный и жизненный опыт. Одним своим присутствием на тренировках, добрым словом он всегда вдохновляет и стимулирует атлетов, тренеров. Борцы его просто боготворят. Для них, для всей спортивной общественности Беларуси, да и других стран мира Александр Васильевич — непререкаемый авторитет. Именно поэтому, а также в знак благодарности за высочайшие спортивные достижения Министерство спорта и туризма назначило величайшего борца современности на тренерские должности", — отметил Владимир Нестерович.

Общая зарплата по должностям в национальной команде и в "Стайках" в августе составила 787 рублей 60 копеек.

Проведем нехитрые арифметические действия в виде сложения и получим 2120 рублей 77 копеек.

Расхождения и списания

Обратим внимание, что тот ресурс, который изначально запустил информацию о 130 рублях, через несколько дней на своем сайте увеличил сумму до 320 рублей. Наверное, корреспондент что-то не так понял, не так расслышал и ничего не перепроверил. Еще пару дней в таком темпе, и пенсия знаменитого борца в интернете обретет нужный вид и правильный размер.

Объяснение такому существенному расхождению в цифрах найти сложно. Спишем на то, что некоторые слишком падки на сенсации и скоропалительные выводы. А непобедимому Александру Васильевичу Медведю еще раз желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия!